Slušaj vest

Da li ste kao deca igrali viktorije?! Fudbalska igra za koju je potreban samo jedan gol, odnosno jedan golman, a može igrati više igrača... E, pa, u četvrtak uveče u Plzenju igrale su se viktorije ispred gola Mateusa. Ko je gledao utakmicu Viktorije iz Plzenja i Crvene zvezde, mogao je da vidi dominaciju trenutno 12. tima češke prve lige, a ko nije - kada pogleda statistiku sve će mu biti jasno!

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Specijalizovani sajt "Flashscore" dao je uvid u sve ono što se dešavalo na terenu u Plzenju, pa, krenimo redom...

Statistika za čitavih 120 minuta

Šutevi na gol: Viktorija Plzenj 41 - Crvena zvezda 8

Šutevi u okvir gola: Viktorija Plzenj 12 - Crvena zvezda 2

Velike šanse: Viktorija Plzenj 11 - Crvena zvezda 1

Posed lopte: Viktorija Plzenj 55% - Crvena zvezda 45%

Napredna statistika - očekivani golovi: Viktorija Plzenj 6,23 - Crvena zvezda 0,49

Foto: Printscreen / Flashscore

Kada ovo pogledamo - jasno je da je Crvena zvezda odigrala katastrofalan meč, ali Albert Rijera istakao je kako je njegov tim bio bolji do crvenog kartona Bukarija.

- To su bile dve različite utakmice sa deset i jedanaest igrača. Mi smo sa jedanaest igrača bolji tim od njih, to moram da kažem - istakao je Rijera.

Da li je baš bilo tako?! Da se osvrnemo na statistiku u prvih 45 minuta...

Statistika za prvih 45 minuta

Šutevi na gol: Viktorija Plzenj 12 - Crvena zvezda 4

Šutevi u okvir gola: Viktorija Plzenj 3 - Crvena zvezda 2

Velike šanse: Viktorija Plzenj 2 - Crvena zvezda 1

Posed lopte: Viktorija Plzenj 40% - Crvena zvezda 60%

Napredna statistika - očekivani golovi: Viktorija Plzenj 1,60 - Crvena zvezda 0,29

Foto: Printscreen / Flashscore

Dakle, brojke sve govore - Viktorija je bila bolja i u prvom poluvremenu koje je završeno 1:1. Ne bi trebalo zaboraviti šansu u kojoj je i Mateus bio savladan, ali gola nije bilo... Jedino u čemu je Zvezda bila bolja je posed lopte, ali su ti napadi crveno-belih uglavnom bili bezidejni i jalovi... Kada se pogleda ova statistika, Rijerine reči definitivno padaju u vodu...

Drugih 45 minuta - košmar kakav se ne pamti

Drugo poluvreme u Plzenju bilo je za zaborav. Potez Osmana Bukarija bi trebalo da uđe u fudbalske udžbenike i uzme se kao primer lekcije kako najlakše upropastiti svoju ekipu! Posle toga, meč je dobio košmarni tok za Zvezdu, a evo i kompletne statistike...

Šutevi na gol: Viktorija Plzenj 19 - Crvena zvezda 2

Šutevi u okvir gola: Viktorija Plzenj 8 - Crvena zvezda 0

Velike šanse: Viktorija Plzenj 7 - Crvena zvezda 0

Posed lopte: Viktorija Plzenj 71% - Crvena zvezda 29%

Napredna statistika - očekivani golovi: Viktorija Plzenj 3,43 - Crvena zvezda 0,06

Foto: Printscreen / Flashscore

Da li ste ikada videli ovakvu statistiku na nekom meču Crvene zvezde?! Mi se ne sećamo da jesmo... Čak ni protiv velikana sa kojima je Zvezda igrala prethodnih godina u Ligi šampiona!

Produžetak - završni čin katastrofe

Nije ni produžetak doneo puno radosti navijačima Zvezde, ali ni olakšanje četi Alberta Rijere. Gde se stalo u drugom poluvremenu, nastavilo se u produžecima... Ako ne verujete - evo statistike...

Šutevi na gol: Viktorija Plzenj 10 - Crvena zvezda 2

Šutevi u okvir gola: Viktorija Plzenj 1 - Crvena zvezda 0

Velike šanse: Viktorija Plzenj 2 - Crvena zvezda 0

Posed lopte: Viktorija Plzenj 63% - Crvena zvezda 37%

Napredna statistika - očekivani golovi: Viktorija Plzenj 1,20 - Crvena zvezda 0,14

Foto: Printscreen / Flashscore

Crvena zvezda nije pošteno pripretila golu Viktorije iz Plzenja u produžecima i svima koji su gledali meč bilo je jasno da je eliminacija blizu, da se samo čeka istek tog 120. minuta. Na kraju, Crvena zvezda dobila je šamar od kog će dugo brideti obrazi i bio je ovo košmar koji će želeti da zaboravi, ali ne bi smela da ga zaboravi!

Jer, ako se slične partije ponove u nastavku sezone, crveno-belima se ne piše dobro!

Zato, neka se izvuku lekcije i neka se ovakav meč nikada ne ponovi, a ovakva statistika nikada više ne vidi!

BONUS VIDEO: