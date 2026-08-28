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Fudbaleri Partizana savladali su Hetafe rezultatom 2:1 u revanš meču pred punim tribinama stadiona u Humskoj, ali izabranici Saše Ilića ipak nisu uspeli da prođu dalje. Cenu "pomračenja" iz prvog susreta i poraza u Madridu od 3:1 crno-beli su platili eliminacijom iz Lige konferencija, pa ove sezone neće igrati ligašku fazu. Među onima kojima je ovaj ishod najteže pao jeste Nikola Čumić.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Krilni napadač crno-belih bio je svestan da je u rukama imao priliku koja je mogla u potpunosti da promeni tok dvomeča i odvede Partizan među 36 najboljih ekipa u ovom takmičenju.

"Velika šteta, mislim da je bolji tim ispao, nažalost. Očigledno su nas ona dva gola u Madridu koštala puno. I moj promašaj - da sam dao gol tada, sto posto bismo preokrenuli do 90. minuta. Meni je najteže, jako mi teško pada što nisam postigao gol. Nadam se da će navijači imati razumevanja i da će doći golovi i dobre utakmice", istakao je Čumić, a potom se osvrnuo i na fantastičan ambijent na tribinama:

"Ovo je nešto neverovatno, ovo je najbolja atmosfera u kojoj sam u karijeri igrao. Baš sam pričao sa mojim bivšim saigračem, koji mi je rekao: 'Ja ne znam koji fudbal mi igramo u Španiji, ovo je nešto neverovatno'. Svaka čast navijačima, videli ste koliko smo mi bolji uz njih, sa koliko energije tad igramo, hvala svakom ko je došao danas. Mislim da smo im vratili dobrom utakmicom i dobrom borbom."

Fudbaler Partizana ne krije da će ga propuštena šansa još dugo mučiti.

"Trčao sam sprint nekih 50-60 metara, samo sam želeo da pogodim gore. Da sam pogodio, golman se ne bi ništa pitao. To su neke sitnice, neki detalji, ali morao sam da dam gol", dodao je Čumić.

1/4 Vidi galeriju Nikola Čumić na meču Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Jedno od glavnih pitanja u Humskoj nakon ovog meča jeste i status šefa stručnog štaba Saše Ilića, koji je najavio da je odluka o ostanku na njemu. Čumić napominje da ekipa čvrsto stoji uz svoju legendu.

"Rekao nam je da je ovo Partizan koji on želi, drago mi je da ga vidim pozitivnog. Mislim da je zaslužio, ne samo večeras, već svaku utakmicu, da je ovo minimum koji treba da damo za njega. Znamo ko je Saša Ilić i kakva je to legenda. Ne smeju više da nam se dešavaju ni Lučani ni Kragujevac, mi smo Partizan i ovom utakmicom treba da pokažemo svakoj ekipi da treba da nas se plaše", zaključio je Čumić.

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