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Bivši srpski sudija Zdravko Jokić analizirao je spornu situaciju iz revanša plej-ofa za Ligu konferencija i istakao da je Partizan potencijalno oštećen u duelu protiv Hetafea.

1/8 Vidi galeriju Partizan - Hetafe, 27.8.2026 Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Fokus je na detalju iz 27. minuta, kada je glavni arbitar iz Švajcarske, Urs Šnider, poništio gol Stefana Milića za vođstvo crno-belih od 1:0 zbog navodnog ofsajda.

"Kada se pogleda trenutak u kojem je lopta krenula, nisam siguran da je ovo ofsajd kod Partizanovog gola. Možda je to neka linija, rame... Ali prema video-snimku, ne znam da li je ovo ofsajd", izjavio je Jokić za TV Arena sport.

S obzirom na to da na ovom nivou takmičenja ne postoji sistem "poluautomatskog ofsajda" koji garantuje stopostotnu preciznost, odluka je prepuštena proceni sudija. Šnider je uvažio sugestiju iz VAR sobe, gde su bili sudija Lukas Fendrih i njegova asistentkinja Mišel Šmelcer, te potvrdio odluku o poništavanju Milićevog pogotka.

Pogledajte tu situaciju:

U nastavku meča, izabranici Saše Ilića stigli su do prednosti golom Žea početkom drugog poluvremena. Ipak, pogodak Enesa Unala u 70. minutu bio je presudan za prolaz Španaca dalje, iako je Erik Kojzek u završnici postavio konačnih 2:1 u Humskoj.

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