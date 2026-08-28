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Bivši sudija i posmatrač suđenja Zdravko Jokić smatra da je odluka holandskog arbitra Danija Makelija da dosudi treći jedanaesterac za Viktoriju Plzenj protiv Crvene zvezde u dubokoj nadoknadi vremena izuzetno sporna. Upravo je taj detalj bio presudan za konačan ishod.

"Ne viđa se često da na jednoj utakmici vidimo tri penala, pa ni u prvenstvima drugih zemalja... Meni je ova situacija sporna. Imam mišljenje o njegovom suđenju i ne pamtim u poslednjih nekoliko godina, kada sudi Svetsko prvenstvo ili Ligu šampiona, da mu VAR ne donosi jednu do dve odluke", izjavio je Jokić tokom gostovanja na TV Arena sport.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Češki predstavnik je pogotkom sa bele tačke u 95. minutu izborio produžetke i izbegao eliminaciju, da bi u dodatnih pola sata nadigrao tim Alberta Rijere i obezbedio plasman u Ligu Evrope. Penal je dosuđen nakon faula Muhameda Čama nad golmanom Viktorije, Florijanom Viglom.

"Ovde vidite, dolazi golman Viktorije koji je za glavu viši od igrača Zvezde. On ga malo drži u prvoj fazi, ali u drugoj sklanja ruku, dok golman pada i širi ruke. Ova odluka je odlučila ko se gde kvalifikuje, a takva odluka mora da bude jasna svakom na stadionu. U prvom momentu sudija Makeli ih vidi, ne reaguje i pušta da se izvede korner. Lopta preleće sve igrače, dolazi na drugu stativu i tek tada dosuđuje penal. A pritom, da li je lopta uopšte dolazila u područje tog igrača?", objasnio je Jokić.

Niz grešaka crveno-belih u Plzenju

Pored sporne sudijske odluke, utakmicu su obeležile i velike greške igrača beogradskog tima. Prvi jedanaesterac za Viktoriju skrivio je Frenklin Tebo Učena. U nastavku je Osman Bukari zaradio direktan crveni karton zbog udaranja protivničkog igrača rukom u lice, da bi ubrzo potom štoper Derik Lukasen sa igračem manje napravio prekršaj za drugi penal i vođstvo domaćina od 2:1. Tragičnu seriju kompletirao je Muhamed Čam, koji je nepotrebnim obgrljivanjem golmana Vigla na svega nekoliko metara od arbitra poslao svoj tim u Ligu konferencija.

Jokić o Makeliju: "Prepotentan je, drži se kao mumija"

Bivši sudijski posmatrač dao je i oštru ocenu stila suđenja holandskog arbitra Danija Makelija.

"Na početku karijere je bio zapažen, ostvario je uspehe i izborio nastup na Svetskom prvenstvu, ali je odjednom počeo da stagnira. Deluje nezainteresovano, šeta se po terenu, nema promene ritma, govora tela, prepotentan je i na distanci od utakmice. Ne uživa u igri, ona za njega ne predstavlja emociju... Drži se kao mumija i misli da je autoritet samo zato što mu je lice zategnuto", zaključio je Jokić.

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