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Fudbaleri Crvene zvezde pretrpeli su ubedljiv poraz rezultatom 5:1 protiv Viktorije Plzenj u revanš utakmici plej-ofa za Ligu Evrope, čime je ostala bez prednosti od tri gola ostvarene u prvom meču na domaćem terenu. Dan nakon susreta u Češkoj, klub se oglasio putem svojih zvaničnih kanala na društvenim mrežama.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Iz tabora sa Marakane ističu da značajnu odgovornost za ovakav ishod snosi holandski sudija Dani Makeli, koji je vodio ovaj duel.

Preko zvaničnog naloga "Zvezda TV" na društvenoj mreži X, upućena je poruka:

- Masakriranje u režiji holandskog sudije.

Uz ovu objavu podeljeni su video-snimci tri kaznena udarca dosuđena za Viktoriju, kao i situacija u kojoj je Osman Bukari dobio crveni karton.

Pored četiri sporna detalja iz drugog poluvremena, iz kluba ukazuju i na pogodak Davida Krčika u prvom produžetku, koji je doneo konačnu pobedu češkom timu, a za koji smatraju da je postignut iz sumnjive pozicije.

Da li su reakcije i nezadovoljstvo sa Marakane opravdani, procenite sami...

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