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Mladi štoper Crvene zvezde Mateja Lacmanović novo je pojačanje Juventusa, javlja Mozzart Sport. Talentovani defanzivac rođen 2009. godine u Zemunu nedavno je iz kadetskog tima prekomandovan u omladince crveno-belih. Nakon samo tri odigrane utakmice na startu sezone, sedamnaestogodišnji fudbaler putuje u Torino, gde ga posle lekarskih pregleda očekuje potpis ugovora sa italijanskim gigantom, a sve ovo se desilo samo dan posle bolne eliminacije iz plej-ofa za Ligu Evrope i katastrofe protiv Viktorije u Plzenju (5:1).

Lacmanović važi za jednog od najperspektivnijih igrača svoje generacije u Evropi. Posebnu pažnju skrenuo je na sebe kao ređi profil na tržištu - kvalitetan levi štoper sa izrazito dominantnom levom nogom.

Šampion Srbije je u aprilu ove godine sa njim potpisao prvi profesionalni ugovor, čime je osigurao obeštećenje, a trener Crvene zvezde Albert Rijera nije stigao ni da vidi Lacmanovića na delu pre odlaska u Juventus. Prema informacijama Mozzart Sporta, Zvezda će zajedno sa bonusima prihodovati blizu 1.000.000 evra.

Mladi reprezentativac Srbije (dva nastupa za kadetsku selekciju) prošao je kompletnu školu kluba sa Marakane. Po dolasku u Torino sledi odluka o nastavku njegovog razvoja, a izvesna opcija je nastup u Primaveri, takmičenju u kom Juventus kali najtalentovanije igrače pred ulazak u prvi tim.

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Crvena zvezda odradila trening u Plzenju Izvor: Kurir