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Zvezda i Partizan saznali su tačan datum prvog večitog derbija u novoj sezoni.

Pre velikog okršaja, oba kluba će morati da zacele rane iz evropskih kvalifikacija kroz prvenstvene mečeve protiv Zemuna i OFK Beograda, što služi kao uvertira za ono što sledi narednog vikenda.

1/11 Vidi galeriju 179. večiti derbi Foto: Ilija Ilić

Tako će večiti rivali imati dovoljno vremena da konsoliduju redove i spreme se za duel koji bi mogao znatno da usmeri borbu za titulu, a koji je zakazan za nedelju, 6. septembar.

“Od danas je poznat termin odigravanja 180. večitog derbija srpskog fudbala, meča između Crvene zvezde i Partizana. Derbi susret 8. kola Superlige Srbije biće odigran na stadionu Rajko Mitić u nedelju 6. septembra 2026. godine, sa početkom u 19 časova”, navedeno je u objavi Superlige.