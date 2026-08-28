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Fudbaleri Al-Tavuna i dalje ne znaju za pobedu u novoj sezoni. Nakon remija bez golova protiv Al-Fajhe, tim srpskog stručnjaka Žarka Lazetića ostao je bez trijumfa i posle trećeg odigranog kola, što je bio povod za oštre kritike lokalnih novinara na konferenciji za medije.

Atmosfera u sali bila je napeta, a u jednom trenutku došlo je i do direktnog verbalnog sukoba između Lazetića i jednog od prisutnih novinara.

1/10 Vidi galeriju Žarko Lazetić Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

"U redu je, u redu... Došao si ovde lično da kažeš da sam loš trener. To je u redu, to je tvoje mišljenje i to je sasvim u redu. Ali da li želiš... Ne kažem ovo u šali, moj prijatelju. Ako želim da budem na tvom nivou, mogu da ti pričam o svim svojim uspesima i zašto sam došao ovde. Ali to nije moj nivo. Mi pričamo o sadašnjosti, o ovom trenutku. I rekao sam jasno - ovo je bila najgora utakmica koju je moj tim odigrao", ljutito je poručio Lazetić.

Srpski trener je potom bez pauze nastavio u istom tonu:

"Ti sudiš na osnovu golova i rezultata i to je sve, razumeš? Ako si novinar, u šta nisam siguran, moraš da pokažeš poštovanje. Mogao bih i ja da pričam sa tobom na isti način kada me neko pita nešto, pa da kažem: "Da, naravno, to je to". Ali ovo je nepoštovanje. Pokušao sam da ti objasnim nešto. To su činjenice i to nije tajna. Idi na internet, uđi na Gugl, pa pogledaj i moje uspehe ako hoćeš da budeš potpuno iskren sa mnom. Ja se toga ne stidim, to je deo života i takmičenja - nekada pobediš, nekada izgubiš".

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