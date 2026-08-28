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Atubolu je bio ključan za plasman Frajburga u finale Lige Evrope prošle sezone, gde je taj tim izgubio od Aston Vile, i povezivan je sa potencijalnim prelaskom u Vilu tokom leta pošto je želeo da ode.

Umesto toga, on odlazi u Frankfurt na pozajmica do kraja sezone sa "opcijom otkupa, koja će pod određenim uslovima automatski pokrenuti obavezu kupovine", saopštio je Ajntraht.

1/6 Vidi galeriju Navijači Ajntrahta na utakmici protiv Kelna Foto: Florian Ulrich / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Atuboluu je ostala još jedna godinu ugovora sa Frajburgom i potpisao je produženje kako bi pozajmica sa pravom otkupa bila moguća, naveo je Frajburg. To sprečava njegov odlazak u neki drugi klub sledećeg leta umesto trajnog prelaska u Ajntraht.

Bundesliga počinje danas utakmicom u kojoj branilac titule Bajern Minhen igra protiv Štutgarta. ; Ajntraht sutra gostuje Union Berlinu, pre nego što se Frajburg u nedelju sastane sa Verderom.