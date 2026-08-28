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Fudbalski klub Crvena zvezda oglasio se saopštenjem posle teškog poraza od Viktorije u Plzenju u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti:

Upravni odbor FK Crvena zvezda je održao sednicu posle utakmice u Češkoj i doneo sledeće zaključke:

1. Upravni odbor je ocenio poraz u Plzenju kao jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji Crvene zvezde i zatražio od sportskog sektora da u saradnji sa šefom stručnog štaba u najkraćem roku napravi analizu i podnese izveštaj Upravnom odboru.

2. Zakazane izbore za predsednika kluba i novi Upravni odbor u skladu sa statutarnom procedurom sprovesti odmah po završetku jesenjeg dela prvenstva 4, 5. i 6. decembra.

Zvezdan Terzić na meču Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

3. Do okončanja izbornog procesa mobilisati sve raspoložive sportske kapacitete i ostvariti sve zacrtane sportske ciljeve a to su osvajanje jesenje šampionske titule i pobede u Ligi konferencije koje nas vode u završnicu ovog UEFA takmičenja.

4. Maksimalno odgovorno i profesionalno se ophoditi prema svim izazovima u cilju stabilizacije čitavog kluba do izbora novog rukovodstva.

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