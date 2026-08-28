DAN POSLE BRUKE U PLZENJU, CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA ZBOG JEDNOG FUDBALERA! Sa Marakane poslali jasnu poruku: "Hvala i srećno!"
Bruno Duarte i zvanično više nije fudbaler Crvene zvezde.
Brazilski napadač vratio se u domovinu i potpisao za Vasko da Gamu, samo dan nakon teškog poraza crveno-belih od Viktorije u Plzenju. Povodom njegovog odlaska, oglasila se i Crvena zvezda:
"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji napadač našeg kluba Bruno Duarte novi igrač brazilskog kluba Vasko Da Gama. Brazilac je za naš klub odigrao 110 utakmica i postigao 45 golova. Bruno, hvala i srećno!"
Duarte je tokom boravka na Marakani važio za izuzetno zahvalnog igrača. Značajnu ulogu imao je kako kod Vladana Milojevića, tako i kasnije kod Dejana Stankovića, pa je ubrzo postao i jedan od ljubimaca navijača.
Nakon odlaska Jung-Vu Seola u Augsburg, ovo je druga prodaja šampiona Srbije u kratkom vremenskom periodu. Očekuje se da do kraja prelaznog roka bude još odlazaka, posebno posle neuspeha u evropskim kvalifikacijama.
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