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Bruno Duarte i zvanično više nije fudbaler Crvene zvezde.

Brazilski napadač vratio se u domovinu i potpisao za Vasko da Gamu, samo dan nakon teškog poraza crveno-belih od Viktorije u Plzenju. Povodom njegovog odlaska, oglasila se i Crvena zvezda:

1/10 Vidi galeriju Bruno Duarte Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

"Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava javnost da je doskorašnji napadač našeg kluba Bruno Duarte novi igrač brazilskog kluba Vasko Da Gama. Brazilac je za naš klub odigrao 110 utakmica i postigao 45 golova. Bruno, hvala i srećno!"

Duarte je tokom boravka na Marakani važio za izuzetno zahvalnog igrača. Značajnu ulogu imao je kako kod Vladana Milojevića, tako i kasnije kod Dejana Stankovića, pa je ubrzo postao i jedan od ljubimaca navijača.

Nakon odlaska Jung-Vu Seola u Augsburg, ovo je druga prodaja šampiona Srbije u kratkom vremenskom periodu. Očekuje se da do kraja prelaznog roka bude još odlazaka, posebno posle neuspeha u evropskim kvalifikacijama.

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