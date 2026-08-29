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Glasner je prošle nedelje rekao da očekuje da još dva potpisa pre kraja prelaznog roka naredne sedmice.

Napadač Lijam Delap je u međuvremenu stigao iz Čelsija, dok Skaj Sport izveštava da je Forest poslao ponudu vrednu 22 miliona funti za desnog beka Palasa Munjosa, koji je prethodno igrao pod Glasnerovim vođstvom u Ajntrahtu.

"Kao što sam ranije napomenuo, mislim da ćemo dovesti dva igrača. Jednog smo već dodali. To znači da pretpostavljam da ćemo imati bar još jedno pojačanje. Jedan dogovor je prilično blizu realizacije, ali od danas je moj fokus na utakmici protiv Liverpula", rekao je Glasner na konferenciji za novinare, prenosi Skaj sport.

1/4 Vidi galeriju Foto galerija iz Londona Foto: Katie Chan / Actionplus / Profimedia, Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Transferi su važna tema, ali od ovog trenutka moj stoprocentni fokus je meč sa Liverpulom", dodao je on.

Novinari su ga potom konkretno upitali i za Munjosa.

"Nemam komentar ni o jednom imenu. Kada se mastilo osuši, bićete obavešteni", rekao je on.

Fudbaleri Notingem Foresta gostuju sutra od 13.30 ekipi Liverpula, u utakmici drugog kola Premijer lige.

Notingem je u prvom kolu izgubio od Lidsa, dok je Liverpul odigrao nerešeno sa Njukaslom.