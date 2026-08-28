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Iako su Turci slavljem osigurali povratak u elitno društvo posle 18 godina, meč je ostavio gorak ukus svim pravim ljubiteljima sporta.

Ispadima nije bilo kraja, viđeno je nesportsko ponašanje s obe strane, žestoke verbalne čarke, fizički obračuni i na kraju intervencija policije. Celo haotično veče prokomentarisao je i Zlatan Ibrahimović, koji je iz prve ruke opisao koliko zapravo ume da bude pakleno i usijano na gostovanju u Lionu.

"Gledao sam ceo cirkus. Svi žele negativca sa dugom kosom. U redu, evo kako su se stvari zaista odvijale", započeo je Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nekadašnji fudbaler Pari Sen Žermena uzeo je u zaštitu kolegu Genduzija.

"Igrao sam u Francuskoj. Poznajem taj stadion i znam to rivalstvo. Kada 55.000 ljudi vređa tvoju majku i decu pre nego što se zagrevanje završi, to nije atmosfera, to je sramota. Sudgija je to čuo, četvrti sudija je to čuo i niko nije reagovao. On je marsejski momak u Lionovoj kući. Bio je izabran za metu pre početka utakmice. Odigrao je svih 90 minuta u toj atmosferi, njegov tim je postigao dva gola u gostima i odveo Fenerbahče u Ligu šampiona prvi put posle 18 godina. To je njegov posao, sve ostalo je pozorište."

"Znak podrške Marseju nije zločin. Pokazivanje srednjeg prsta nakon što je vaša porodica vređana sat i po je ružno, ali to nije bio prvi udarac. Prvi udarac je došao sa tribina. Ako bacate kamenje 90 minuta, ne plačite kada vam se jedno vrati."

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