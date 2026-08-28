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Obavljen je žreb za novu sezonu Lige Evrope. Nakon eliminacije Crvene zvezde u kvalifikacijama, Srbija u drugom po jačini evropskom klupskom takmičenju neće imati predstavnika među timovima, već samo kroz nastupe srpskih fudbalera u inostranim klubovima. Od ekipa iz regiona u ovom takmičenju nastupaće zagrebački Dinamo.

Dinamo Zagreb će odmeriti snage sa sledećim rivalima: Bajer Leverkuzen (D), AZ Alkmar (G), Anderleht (D), Ren (G), Šturm (D), Sanderland (G), NEK Najmegen (D) i Hapoel Ber Ševa (G).

Viktorija Plzenj, koja je u kvalifikacijama bila bolja od Zvezde, iz drugog šešira je izvukla sledeće protivnike: Benfika (D), Real Sosijedad (G), Union Sen Žiloaz (D), Ferencvaroš (G), Jagjelonija (D), Bornmut (G), Levski (D) i Lilestrom (G).

Hapoel Ber Ševa, tim koji je takođe eliminisao crveno-bele tokom kvalifikacija, iz četvrtog šešira je dobio mečeve protiv ekipa: Juventus (D), AZ Alkmar (G), Dinamo Zagreb (D), Union Sen Žiloaz (G), Selta (D), Bornmut (G), OFI (D) i Bešiktaš (G).

Raspored timova sa srpskim fudbalerima

Dušan Vlahović (Bešiktaš): Marsej (D), Bajer Leverkuzen (G), Union Sen Žiloaz (D), Seltik (G), Kristal Palas (D), Omonija (G), Hapoel Ber Ševa (D), Hofenhajm (G).

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović u dresu Bešiktaša Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Strahinja Pavlović (Milan): Benfika (D), Olimpijakos (G), Ferencvaroš (D), Salcburg (G), Sanderland (D), Bornmut (G), Ararat (D), Levski (G).

Mihajlo Cvetković (Anderleht): Lion (D), Marsej (G), Salcburg (D), Dinamo Zagreb (G), Sanderland (D), Jagjelonija (G), Hofenhajm (D), OFI Krit (G).

Đorđe Petrović i Veljko Milosavljević (Bornmut): Milan (D), Real Sosijedad (G), Viktorija Plzenj (D), Sparta Prag (G), Šturm (D), Selta (G), Hapoel Ber Ševa (D), Lilestrom (G).

Dušan Tadić (NEK Najmegen): Benfika (D), Juventus (G), Ren (D), Dinamo Zagreb (G), Omonija (D), Celje (G), Levski (D), Ararat (G).

(Napomena: Oznaka D označava meč kod kuće/domaćin, a G gostovanje).

Format takmičenja

Prema sistemu jedinstvene tabele, prvih osam timova osiguraće direktan plasman u osminu finala Lige Evrope. Ekipama koje zauzmu mesta od 9. do 24. sledi dvomeč u okviru plej-ofa za popunu preostalih osam mesta u nokaut fazi.

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