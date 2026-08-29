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Fudbalere Vojvodine u subotu od 21 čas očekuje gostovanje Čukaričkom u meču 7. kola Super lige Srbije.

Stručni štab Vojvodine vodi računa o apsolutno svakom detalju. Uloga svakog trenera u timu Marka Savića je izuzetno bitna, a jedan od njih je i Nikola Puača.

Mladi stručnjak je sumirao urađeno u prethodnoj nedelji.

– Kada se u nedelju uđe sa pobedom – sve je mnogo bolje. Atmosfera, naravno, na višem nivou, dobra energija… Dobro smo radili i sada želimo da nastavimo tamo gde smo stali u prošlom kolu – počeo je priču Puača.

Evidentan je napredak i to raduje sve navijače Vojvodine.

– Posle mesec dana provedenih u klubu, mogu da kažem da vidim svakih nedelju dana određeni pomak. Nekada je to više, nekada manje, ali pomak je. Bolja komunikacija, razumevanje, prihvatanje zahteva i na kraju, ono najvažnije – što veća kontrola dešavanja na terenu.

1/11 Vidi galeriju Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Plan Vojvodine je jasan: korak više u odnosu na prethodni meč…

– Da ne smemo da budemo ispod nivoa na kojem smo bili na prošlom meču sa Železničarom. To nam je nekako najvažnije. Od prvog dana želimo tim koji će da kontroliše sve na terenu, a to je naravno najteže u fudbalu. Težimo ka tome, da povećavamo to vreme kada se „pitamo za sve“. Protiv Železničara smo kontrolisali sva dešavanja, i u momenatima kada smo bili u defanzivi, rival nije imao šut u okvir našeg gola.

Naredni rival je ekipa Čukaričkog. Tim koji se profilisao kao spoj mladosti i iskustva i klub koji spada u gornji dom srpskog fudbala.

– Dosta dobro se poznajemo. Godinama su u vrhu srpskog fudbala, izgradili su jedan prepoznatljiv stil rada. Marko Docić je kičma tima već godinama, a uz njega izlaze momci iz njihove fudbalske akademije. Jedan jako dobar spoj – poručio je Nikola Puača.

Kadrovska situacija u taboru „stare dame“ je odlična, pa su svi igrači (osim već duže vreme odsutnog Kufrea Ete) na raspolaganju za gostovanje na Banovom Brdu.