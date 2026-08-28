Deluje da Borac ima čemu da se nada...
Fudbal
ATALANTA STIŽE U BANJA LUKU: Borac dobio rivale u Ligi konferencija - evo protiv koga će sve igrati
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Fudbaleri banjalučkog Borca izborili su po drugi put u istoriji plasman u Ligu konferencija, a nakon današnjeg žreba u Nionu poznati su i njihovi protivnici u ligaškoj fazi.
Svakako najatraktivnije ime među rivalima jeste italijanska Atalanta, koja dolazi iz prvog šešira. Pored kluba iz Bergama, Borac će na svom terenu ugostiti finski KUPS i letonsku Rigu.
FK Borac Banja Luka Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Kada je reč o gostovanjima, tim iz Republike Srpske očekuju mečevi u Grčkoj protiv Panatinaikosa, u Škotskoj protiv Hartsa i u Švedskoj protiv Mjalbija.
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