Slušaj vest

Fudbaleri banjalučkog Borca izborili su po drugi put u istoriji plasman u Ligu konferencija, a nakon današnjeg žreba u Nionu poznati su i njihovi protivnici u ligaškoj fazi.

Svakako najatraktivnije ime među rivalima jeste italijanska Atalanta, koja dolazi iz prvog šešira. Pored kluba iz Bergama, Borac će na svom terenu ugostiti finski KUPS i letonsku Rigu.

FK Borac Banja Luka Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada je reč o gostovanjima, tim iz Republike Srpske očekuju mečevi u Grčkoj protiv Panatinaikosa, u Škotskoj protiv Hartsa i u Švedskoj protiv Mjalbija.

Ne propustiteFudbal37 MINUTA PREKIDA, PA KAZNA: Borac mora da zatvori tribine
FK Borac Banjaluka
FudbalBORAC DOBIO RIVALE NA PUTU DO GRUPNE FAZE! Težak zadatak za tim iz Banja Luke
borac banja luka-rapid-17559.JPG
FudbalBORAC JUČE, DANAS, SUTRA – ZAUVEK: Zbiljić ugostio Misimovića i Ćata
Zbiljic-Borac-1200x890.jpeg
FudbalVELIKA BRUKA: Adem Ljajić se umalo potukao, težak debakl!
Adem Ljajić

 BONUS VIDEO:

00:20
Crvena zvezda odradila trening u Plzenju Izvor: Kurir