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Libero iz Goražda suspendovao je dve fudbalerke, Milenu Đurđević i Radmilu Ždero, zbog objava na društvenim mrežama povodom smrti Ratka Mladića.

Iz kluba su se hitno oglasili i jasno distancirali od njihovih stavova, naglasivši da se radi o sportskom kolektivu koji okuplja devojke različitih nacionalnosti i uverenja.

1/6 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Kurir Televizija, Profimedia/Peter Dejong

"Veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca, kao i bilo kakve poruke koje vređaju žrtve i narušavaju dostojanstvo drugih, nisu i neće biti vrednosti ovog kluba", naveli su iz SFK Libero, inače kluba koji se takmiči u najvišem rangu ženskog fudbala u Bosni i Hercegovini.

"Ovakvo ponašanje smatramo nedopustivim i nespojivim sa vrednostima koje naš klub zastupa. U skladu sa internim aktima i pravilima kluba, protiv igračica će biti pokrenut disciplinski postupak, a do okončanja postupka igračice će biti suspendovane iz svih aktivnosti kluba. Klub neće dozvoliti da se njegovo ime, grb i višegodišnji rad sa decom i mladim sportistkinjama dovode u vezu sa veličanjem ratnih zločina ili bilo kakvim oblikom mržnje i netrpeljivosti. Naš klub pripada sportu, deci, fudbalu, zajedništvu i budućnosti", poručili su iz SFK Libero Goražde.

Foto: SFK Libero Goražde