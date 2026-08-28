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Posle teškog poraza od 5:1 protiv Viktorije u Plzenju i ispuštanja beogradskih 3:0, fudbaleri Crvene zvezde preselili su se u Ligu konferencija, gde su već danas na žrebu dobili izuzetno povoljnu grupu.

Istovremeno, klub je napravio i važan korak na poslovnom planu dogovorivši saradnju sa kompanijom International Football Scouting (IFS).

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Partnerstvo je zvanično potvrđeno i na profilu Zvezdine omladinske škole, gde je objavljena fotografija predsednika Svetozara Mijailovića sa predstavnicima ove organizacije.

- Fudbalski klub Crvena zvezda sklopio je novu saradnju sa francuskom agencijom IFS (International Football Scouting), u cilju razvoja mladih igrača.

- Naš klub ovakvim aktivnostima širi svoju mrežu po Evropi i svetu. U okviru saradnje sa IFS, naš klub je već u maju ove godine organizovao Zvezdin kamp u Vilejuifu, u Francuskoj, koji je pod potkroviteljstvom ove agencije.

- Ovaj potpis saradnje daće mogućnost našem klubu i agenciji da i u budućnosti ostvaruju još zajedničkih projekata u cilju razvoja mladih i talentovanih fudbalera - stoji u opisu.