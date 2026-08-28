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Argentinac Kristijan Kili Gonzales je novi trener Intera iz Majamija.

Nekadašnji odlični krilni fudbaler Valensije, milanskog Intera i reprezentacije Argentine će na klupi Majamija naslediti Giljerma Ojosa.

"Gonzales će zvanično preuzeti svoje dužnosti čim dobije odgovarajuće radne dozvole. Giljermo Ojos će privremeno nastaviti da vodi tim do dolaska novog šefa stručnog štaba i njegovog trenerskog tima", naveo je Inter Majami u saopštenju.

Lionel Mesi na meču DC Junajted - Inter Majami Foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia, ExclusiveAccess.Net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gonzales (52) je prethodno radio kao šef stručnog štaba u argentinskim klubovima Rozario Central, Union Santa Fe i Platense.

Inter Majami, za koji igra Lionel Mesi, bez pobede je na pet uzastopnih mečeva u svim takmičenjima.

Ovaj tim je trenutno drugi na tabeli Istočne konferencije MLS lige sa 39 bodova iz 21 utakmice.

Kurir sport/Sportske.net

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