Mladi napadač Džej Enem prešao je u Seriju A, a Zvezda je na ovom transferu zaradila duplo više nego što je platila.
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Zvezda prodala napadača u Seriju A
Slušaj vest
Džej Enem odlazi u Bolonju u transferu vrednom 4.000.000 evra.
Mladi fudbaler ima 23 godine, a u Zvezdi je bio od januara 2026. godine. U tom periodu je odigrao 22 utakmice, postigao je sedam golova i upisao tri asistencije.
Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Enem je prethodno došao u Zvezdu iz OFK Beograda, gde je postigao 10 golova na 17 utakmica.
Zvezda ga je platila Romantičarima dva miliona evra, a sada odlazi za duplo više.
Nema sumnje da će biti još transfera sa Marakane obzirom na "minus u kasi" zbog neočekivane eliminacije prvo od Hapoela, a zatim i od Plzenja.
2 · Reaguj
1