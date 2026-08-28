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Džej Enem odlazi u Bolonju u transferu vrednom 4.000.000 evra.

Mladi fudbaler ima 23 godine, a u Zvezdi je bio od januara 2026. godine. U tom periodu je odigrao 22 utakmice, postigao je sedam golova i upisao tri asistencije.

Džej Enem Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, FRANCOIS LO PRESTI / AFP / Profimedia

Enem je prethodno došao u Zvezdu iz OFK Beograda, gde je postigao 10 golova na 17 utakmica.

Zvezda ga je platila Romantičarima dva miliona evra, a sada odlazi za duplo više.

Nema sumnje da će biti još transfera sa Marakane obzirom na "minus u kasi" zbog neočekivane eliminacije prvo od Hapoela, a zatim i od Plzenja.

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