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Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su jedan od najtežih evropskih udaraca u novijoj istoriji kluba. Crveno-beli su u revanšu protiv Viktorije Plzenj doživeli pravi debakl i poraženi su sa čak 5:1, iako su u Beogradu slavili ubedljivo sa 3:0.

Posle utakmice u Češkoj, trener Crvene zvezde Albert Rijera bio je vidno potrešen, a španski stručnjak se sada oglasio i putem društvenih mreža. Njegova poruka pokazuje koliko ga je pogodio način na koji je njegov tim ispustio ogromnu prednost.

1/9 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Rijera je preuzeo odgovornost, ali je istovremeno ukazao i na veliki broj spornih odluka tokom utakmice.

- Boli kao nikada do sada. Mnogo boli, ali ono što boli ujedno i uči. Pre svega, izvinjenje klubu i našim navijačima zbog propuštene prilike da se plasiramo u Ligu Evrope. Kao glavni trener, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu i nema smisla pričati o drugim stvarima, igračima koji više nisu sa nama, pripremama za sezonu, organizaciji kluba... Samo se fokusirajmo na loptu - poručio je Rijera.

Međutim, španski trener nije mogao da prećuti ni dešavanja tokom samog susreta.

- Ali! Drugo, kada se u istoj utakmici dogodi da protivnik dobije tri penala, od kojih je jedan, u poslednjem minutu i za golmana protivničke ekipe, bio komičan, uz crveni karton i svaku odluku protiv nas... kao u horor filmu.

Rijera smatra da je teško zamisliti da se takav scenario ponovi.

- Da odigramo još 100 puta i ovako nešto se više ne bi ponovilo. I na kraju, šta je urađeno, urađeno je... Sada gledamo napred, tražimo rešenja, a moja odgovornost je da se pobrinem da se ovakva situacija više ne ponovi!

Na kraju poruke, trener Zvezde najavio je konkretne poteze i promene.

- Da prepoznamo probleme, raščistimo stvari, donesemo odluke, neke i bolne, organizujemo se... za dobro. Daću i uradiću sve što je u mojim rukama, budite sigurni. Sezona nije gotova, očekuju nas liga, kup i Liga konferencija.

Zvezda će tako pokušati da što pre ostavi plzenjsku katastrofu iza sebe. Ipak, poraz od 5:1 nakon beogradskih 3:0 ostavio je ogromnu mrlju, a Rijera je svojom porukom jasno stavio do znanja da je svestan da će posle ovakvog kraha biti potrebno mnogo toga promeniti.

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