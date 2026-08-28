Slušaj vest

Fudbaleri Crvene zvezde doživeli su jedan od najtežih evropskih udaraca u novijoj istoriji kluba. Crveno-beli su u revanšu protiv Viktorije Plzenj doživeli pravi debakl i poraženi su sa čak 5:1, iako su u Beogradu slavili ubedljivo sa 3:0.

Posle utakmice u Češkoj, trener Crvene zvezde Albert Rijera bio je vidno potrešen, a španski stručnjak se sada oglasio i putem društvenih mreža. Njegova poruka pokazuje koliko ga je pogodio način na koji je njegov tim ispustio ogromnu prednost.

Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Rijera je preuzeo odgovornost, ali je istovremeno ukazao i na veliki broj spornih odluka tokom utakmice.

- Boli kao nikada do sada. Mnogo boli, ali ono što boli ujedno i uči. Pre svega, izvinjenje klubu i našim navijačima zbog propuštene prilike da se plasiramo u Ligu Evrope. Kao glavni trener, ja sam odgovoran za ono što se dešava na terenu i nema smisla pričati o drugim stvarima, igračima koji više nisu sa nama, pripremama za sezonu, organizaciji kluba... Samo se fokusirajmo na loptu - poručio je Rijera.

Međutim, španski trener nije mogao da prećuti ni dešavanja tokom samog susreta.

- Ali! Drugo, kada se u istoj utakmici dogodi da protivnik dobije tri penala, od kojih je jedan, u poslednjem minutu i za golmana protivničke ekipe, bio komičan, uz crveni karton i svaku odluku protiv nas... kao u horor filmu.

Rijera smatra da je teško zamisliti da se takav scenario ponovi.

- Da odigramo još 100 puta i ovako nešto se više ne bi ponovilo. I na kraju, šta je urađeno, urađeno je... Sada gledamo napred, tražimo rešenja, a moja odgovornost je da se pobrinem da se ovakva situacija više ne ponovi!

Na kraju poruke, trener Zvezde najavio je konkretne poteze i promene.

- Da prepoznamo probleme, raščistimo stvari, donesemo odluke, neke i bolne, organizujemo se... za dobro. Daću i uradiću sve što je u mojim rukama, budite sigurni. Sezona nije gotova, očekuju nas liga, kup i Liga konferencija.

Zvezda će tako pokušati da što pre ostavi plzenjsku katastrofu iza sebe. Ipak, poraz od 5:1 nakon beogradskih 3:0 ostavio je ogromnu mrlju, a Rijera je svojom porukom jasno stavio do znanja da je svestan da će posle ovakvog kraha biti potrebno mnogo toga promeniti.

Ne propustiteFudbalRIJERA BI VEĆ DA DELI LEKCIJE NOVINARIMA ŠTA DA PIŠU?! A, da objasniš postojanje na terenu Bukarija i Čama? Čoveče, 12. tim iz Češke ti je 41 put šutnuo na gol!
Albert Rijera
Fudbal"DA UBIJEM IGRAČE? PRIHVATAM SVE KRITIKE..." Rijera posle ŠOKANTNOG PORAZA u Češkoj! Bukari je svima morao da se izvini, Španac otkrio detalje iz svlačionice!
plzen-zvezda-23772.JPG
FudbalPAO VAŽAN POTPIS NA MARAKANI POSLE KATASTROFE U ČEŠKOJ! Crveno-beli se odmah oglasili: "Fudbalski klub Crvena zvezda sklopio je novu saradnju sa..."
Stadion Crvene zvezde
FudbalDAN POSLE BRUKE U PLZENJU, CRVENA ZVEZDA SE OGLASILA ZBOG JEDNOG FUDBALERA! Sa Marakane poslali jasnu poruku: "Hvala i srećno!"
FK Crvena zvezda

BONUS VIDEO:

00:26
Delije grme u Češkoj "Ratko Mladić" Izvor: Kurir