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Crvena zvezda doživela je pravi evropski nokaut u Plzenju.

Crveno-beli su posle neverovatnog raspleta i potpunog sloma u drugom poluvremenu poraženi od Viktorije Plzenj sa 5:1, iako su u Beogradu slavili sa ogromnih 3:0 i imali praktično sve u svojim rukama.

1/6 Vidi galeriju Albert Rijera Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledio je prizor koji je brzo počeo da kruži društvenim mrežama.

Na Tviteru se pojavio video snimak Alberta Rijere, koji je nakon kraja utakmice ostao potpuno zaleđen. Trener Zvezde je stajao u neverici, vidno šokiran onim što se upravo dogodilo, dok je rezultat na semaforu govorio sve - 5:1 za Viktoriju Plzenj.

Izraz lica španskog stručnjaka najbolje je oslikavao nevericu zbog načina na koji je njegova ekipa uspela da prokocka tri gola prednosti iz prvog meča.

Rijera je tokom utakmice pokušavao da pronađe rešenja, ali je Zvezda u Češkoj doživela potpuni raspad. Crveno-beli su primili pet golova, ostali bez igrača zbog crvenog kartona, a Viktorija je na kraju prošla dalje.

Snimak Rijere posle utakmice privukao je veliku pažnju navijača. Nije bilo potrebe za rečima. Samo pogled trenera Zvezde u neverici.

Španski stručnjak se kasnije oglasio i na društvenim mrežama, gde je priznao da "boli kao nikada do sada" i preuzeo odgovornost za ono što se dogodilo na terenu.

Zvezda sada mora da se okrene domaćim obavezama i Ligi konferencija, ali će se pitanje kako je moguće prokockati 3:0 iz Beograda još dugo postavljati na "Marakani".

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