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Nakon poraza od 0:1 u prvoj utakmici dvomeča, Trabzonspor je u revanš meču, odigranom u četvrtak u Budimpešti, izgubio od Ferencvaroša 0:4, i time ostao bez plasmana u Ligu Evropa.

Teke je ubrzo posle poraza u revanšu podneo ostavku, koju je klub odbio, navevši da je ona proistekla iz "snažnog emotivnog uticaja".

Teke je postao trener Trabzonspora u martu prošle godine, a u prethodnoj sezoni je predvodio ekipu tog kluba do trofeja u Kupu Turske i trećeg mesta na tabeli državnog prvenstva.

Trabzonspor, koji je ovog leta potpisao Mohameda Salaha i Fabinja, kao i vratio Andrea Onanu na pozajmicu iz Mančester junajteda, će u nastavku sezone igrati u ligaškoj fazi Lige konferencija.

1/4 Vidi galeriju Mohamed Salah, Trabzon Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

(Beta)