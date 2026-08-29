Fudbalski klub Trabzonspor saopštio je da je odbio ostavku trenera Fatiha Tekea, podnesenu nakon poraza turskog kluba od Ferencvaroša u dvomeču plej-ofa za plasman u Ligu Evropa.
Fudbal
HAOS U TRABZONSPORU: Trener posle debakla 0:4 podneo ostavku, klub je odbio
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Nakon poraza od 0:1 u prvoj utakmici dvomeča, Trabzonspor je u revanš meču, odigranom u četvrtak u Budimpešti, izgubio od Ferencvaroša 0:4, i time ostao bez plasmana u Ligu Evropa.
Teke je ubrzo posle poraza u revanšu podneo ostavku, koju je klub odbio, navevši da je ona proistekla iz "snažnog emotivnog uticaja".
Teke je postao trener Trabzonspora u martu prošle godine, a u prethodnoj sezoni je predvodio ekipu tog kluba do trofeja u Kupu Turske i trećeg mesta na tabeli državnog prvenstva.
Trabzonspor, koji je ovog leta potpisao Mohameda Salaha i Fabinja, kao i vratio Andrea Onanu na pozajmicu iz Mančester junajteda, će u nastavku sezone igrati u ligaškoj fazi Lige konferencija.
Mohamed Salah, Trabzon Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
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(Beta)
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