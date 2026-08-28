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Ivan Vasiljević napustio je Partizan posle samo godinu dana, a karijeru će nastaviti u Španiji.

Mladi defanzivac potpisao je ugovor sa Hetafeom, koji ga je predstavio dan nakon eliminacije crno-belih u kvalifikacijama za Ligu konferencije.

1/4 Vidi galeriju ivan vasiljević Foto: FK Partizan, Box to Box Pictures/Yannick Verhoeven / imago sportfotodienst / Profimedia, Atletiko Madrid

Vasiljević, međutim, neće odmah igrati za prvi tim Hetafea. Reč je o transferu u B ekipu španskog kluba, koja se takmiči u četvrtom rangu tamošnjeg fudbala. Saradnja je dogovorena na naredne dve godine.

Mladi fudbaler je u Partizan stigao sa velikim potencijalom, ali nije uspeo da upiše debi za prvi tim.

Tokom prethodne zime Vasiljević je otišao na pozajmicu u B tim Rasinga iz Santandera, gde je trebalo da stekne dodatno iskustvo i izbori se za povratak u konkurenciju.

Ipak, po povratku u Humsku dobio je informaciju da trener Saša Ilić ne računa na njegove usluge, pa je bilo jasno da će morati da potraži novu sredinu. Vasiljević je pre dolaska u Partizan već imao iskustvo u Španiji. Nastupao je za B tim Atletiko Madrida, kao i za Union Koljadu.

Sada se vraća u poznato okruženje, a u dresu Hetafea pokušaće da napravi novi korak u karijeri i izbori se za priliku u seniorskom fudbalu.

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