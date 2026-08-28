GUDELJ IMA NOVI KLUB? Stiže u redove Partizanovog dželata...
Nemanja Gudelj konačno je rešio pitanje svoje budućnosti. Posle isteka ugovora sa Seviljom i nekoliko nedelja provedenih bez kluba, srpski reprezentativac ostaje u Španiji, ali menja sredinu.
Gudelj će karijeru nastaviti u Hetafeu, klubu koji je nedavno eliminisao Partizan iz kvalifikacija za Ligu konferencije. Informaciju je potvrdio poznati italijanski insajder Fabricio Romano.
Za Gudelja je ovo kraj jedne velike ere, pošto je prethodnih sedam godina proveo u Sevilji. U Andaluziju je stigao iz Kine, a tokom dugog perioda u klubu postao je jedan od iskusnijih igrača ekipe.
Ovog leta bilo je dosta spekulacija o njegovom narednom koraku. Kao jedna od mogućnosti pominjala se čak i Crvena zvezda, dok se govorilo i o odlasku u MLS ligu.
Gudelj je, međutim, odlučio da ostane u Španiji. Kako bi održao formu, prethodnih nedelja trenirao je sa nekoliko niželigaških klubova, čekajući pravu ponudu.
Hetafe je prepoznao iskustvo srpskog fudbalera i odlučio da ga angažuje, a Gudelj će tako dobiti priliku da nastavi da igra na evropskoj sceni.
Posebno je zanimljivo što će njegov novi klub ove sezone nastupati upravo u Ligi konferencija, takmičenju u kojem je Hetafe prethodno eliminisao Partizan.
Tako će Gudelj, umesto povratka u Srbiju ili odlaska preko Atlantika, ostati u zemlji u kojoj je proveo najveći deo prethodne decenije i napraviti novo poglavlje karijere - ovog puta u Madridu.
BONUS VIDEO: