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Nemanja Gudelj konačno je rešio pitanje svoje budućnosti. Posle isteka ugovora sa Seviljom i nekoliko nedelja provedenih bez kluba, srpski reprezentativac ostaje u Španiji, ali menja sredinu.

Gudelj će karijeru nastaviti u Hetafeu, klubu koji je nedavno eliminisao Partizan iz kvalifikacija za Ligu konferencije. Informaciju je potvrdio poznati italijanski insajder Fabricio Romano.

1/7 Vidi galeriju Nemanja Gudelj pre i posle trasplatancije kose Foto: Nemanja Nikolić

Za Gudelja je ovo kraj jedne velike ere, pošto je prethodnih sedam godina proveo u Sevilji. U Andaluziju je stigao iz Kine, a tokom dugog perioda u klubu postao je jedan od iskusnijih igrača ekipe.

Ovog leta bilo je dosta spekulacija o njegovom narednom koraku. Kao jedna od mogućnosti pominjala se čak i Crvena zvezda, dok se govorilo i o odlasku u MLS ligu.

Gudelj je, međutim, odlučio da ostane u Španiji. Kako bi održao formu, prethodnih nedelja trenirao je sa nekoliko niželigaških klubova, čekajući pravu ponudu.

Hetafe je prepoznao iskustvo srpskog fudbalera i odlučio da ga angažuje, a Gudelj će tako dobiti priliku da nastavi da igra na evropskoj sceni.

Posebno je zanimljivo što će njegov novi klub ove sezone nastupati upravo u Ligi konferencija, takmičenju u kojem je Hetafe prethodno eliminisao Partizan.

Tako će Gudelj, umesto povratka u Srbiju ili odlaska preko Atlantika, ostati u zemlji u kojoj je proveo najveći deo prethodne decenije i napraviti novo poglavlje karijere - ovog puta u Madridu.

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