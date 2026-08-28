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Ako je za utehu crveno-belima, prema prvim prognozama dobro se kotiraju u trećem po kvalitetu evropskom takmičenju.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Statistika kaže da će se Crvena zvezda će se plasirati direktno u osminu finala takmičenja!

Statistički portal Football Ranked procenjuje da bi Zvezda u svojim mečevima mogla da osvoji oko 11,5 bodova.

S tim učinkom bi delila sedmu i osmu poziciju sa holandskim Tventeom.

Prema analizi ovog sajta, Zvezdini mečevi sa Kopenhagenom, Trabzonom, Gentom, Luganom, Inter Eskaldesom i Iberijom je treći najlakši žreb u takmičenju, posle Brage i Mjelbija.

Bolji učinak očekuje se od Frajburga, Monaka, Brage, Mitjilenda, Brajtona i Atalante od koje se očekuje da bude prva sa oko 15 bodova.

Analiza iza Zvezde ostavlja direktne rivale Trabzon i Bešiktaš, potom Ajaks, Hetafe, Norsjeland, Bran, Orhus, Mjelbi, Pao i Lugano.

U plej-ofu se očekuju još Univerzitatea Krajova, Sent Trujden, Gent, Hajduk, Pafos i Jablonec.

Foto: Printskrin

Statistički, Zvezdini rivali Inter i Iberija se vode kao dva tima od kojih se očekuje da osvoje najmanje bodova u takmičenju (2,2 i 2.1).