ZVEZDA DIREKTNO U OSMINI FINALA: Crveno-beli osmi u Ligi konferencija!?
Ako je za utehu crveno-belima, prema prvim prognozama dobro se kotiraju u trećem po kvalitetu evropskom takmičenju.
Statistika kaže da će se Crvena zvezda će se plasirati direktno u osminu finala takmičenja!
Statistički portal Football Ranked procenjuje da bi Zvezda u svojim mečevima mogla da osvoji oko 11,5 bodova.
S tim učinkom bi delila sedmu i osmu poziciju sa holandskim Tventeom.
Prema analizi ovog sajta, Zvezdini mečevi sa Kopenhagenom, Trabzonom, Gentom, Luganom, Inter Eskaldesom i Iberijom je treći najlakši žreb u takmičenju, posle Brage i Mjelbija.
Bolji učinak očekuje se od Frajburga, Monaka, Brage, Mitjilenda, Brajtona i Atalante od koje se očekuje da bude prva sa oko 15 bodova.
Analiza iza Zvezde ostavlja direktne rivale Trabzon i Bešiktaš, potom Ajaks, Hetafe, Norsjeland, Bran, Orhus, Mjelbi, Pao i Lugano.
U plej-ofu se očekuju još Univerzitatea Krajova, Sent Trujden, Gent, Hajduk, Pafos i Jablonec.
Statistički, Zvezdini rivali Inter i Iberija se vode kao dva tima od kojih se očekuje da osvoje najmanje bodova u takmičenju (2,2 i 2.1).