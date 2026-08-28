Slušaj vest

Novo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku je japanski defanzivac Juta Nakajama koji je potpisao trogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu godinu.

Dan nakon debakla od Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope, Zvezda je završila važan dolazak, ali i prodaju Džeja Enema.

1/4 Vidi galeriju Juta Nakajama Foto: Kenjiro Matsuo / AFLO / Profimedia

Juta Nakajama je rođen 16. februara 1997. godine u gradu Rjugasaki, u Japanu, gde je i napravio prve fudbalske korake. Karijeru je započeo u Kašiva Rejsolu, a za prvi tim je debitovao 2015. godine. Nakon četiri sezone u Japanu, Nakajama je 2019. godine napravio iskorak i obukao dres holandskog Zvolea, za koji je odigrao 84 utakmice i postigao šest golova.

Iskustvo je potom sticao u Engleskoj, gde je od 2022. do 2024. godine nastupao za Hadersfild. Karijeru je potom nastavio u redovima Mačida Zelvije, čiji je dres nosio u periodu od 2024. do 2026. godine. Nakajama je nastupao za sve mlađe reprezentativne selekcije Japana, a za A nacionalni tim je debitovao 2019. godine i od tada odigrao 22 utakmice.

BONUS VIDEO: