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Milan će od prodaje 27-godišnjeg krilnog fudbalera dobiti 43 miliona evra na ime obeštećenja, dok je dodatna dva miliona predviđeno kroz bonuse. Italijanski klub će zadržati i 20 odsto od naredne prodaje portugalskog reprezentativca.

1/7 Vidi galeriju Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Leao će tako posle sedam sezona napustiti Milan, i to dve godine pre isteka ugovora. Portugalac je na "San Siro" stigao 2019. godine iz Lila, a najveći trag ostavio je u sezoni 2021/2022. kada je sa Milanom osvojio titulu prvaka Italije i bio proglašen za najboljeg igrača Serije A.

Njegov odlazak usledio je posle sezone u kojoj je pružao slabije partije u odnosu na prethodne godine, a Galatasaraj je iskoristio situaciju i ponudio mu finansijski znatno bolje uslove.

Leao je u Milanu prema poslednjem ugovoru zarađivao šest miliona evra po sezoni, uz bonuse, dok je Aston Vila bila spremna da mu ponudi godišnju platu od 7,5 miliona evra.

Galatasaraj je, međutim, Portugalcu ponudio 10 miliona evra fiksno po sezoni, uz mogućnost dodatne zarade kroz bonuse.

Leao bi već tokom dana trebalo da doputuje u Istanbul. Predsednik Galatasaraja Dursun Ozbek organizuje privatni avion kojim bi fudbaler trebalo da stigne iz Milana.

Portugalac će predstavljati još jedno veliko pojačanje za turskog šampiona, koji je ovog leta već angažovao nekoliko zvučnih imena.

Galatasaraj će naredne sezone raspolagati izuzetno snažnim napadačkim potencijalom, pošto bi Leao trebalo da se pridruži Viktoru Osimenu i Liroju Saneu.