Slušaj vest

U sredu su iz njegove rodne Mađarske stigle vesti da je Bužaki nestao pre više od nedelju dana i da ga policija traži.

Međutim, Bužaki se danas oglasio na društvenoj mreži Fejsbuk kako bi uverio javnost da je dobro i zahvalio ljudima na brizi.

"Nažalost, u poslednjih nekoliko meseci došlo je do ozbiljnih promena u mom životu koje su me stavile na iskušenje. Došao je trenutak kada sam osetio da moram da se udaljim od svakodnevne rutine", naveo je Bužaki.

Dodao je da je njegova majka kontaktirala policiju nakon jednog "nesporazuma".

"Čim sam saznao za situaciju, prekinuo sam svoje povlačenje i obavestio nadležne organe", rekao je Bužaki.

Bužaki se zahvalio svima na brizi koju su pokazali.

"Zaista je divan osećaj dobiti toliko ljubavi", kazao je on.

1/6 Vidi galeriju Akoš Bužaki Foto: Profimedia

Bužaki je tokom svoje profesionalne karijere, koja je trajala od 1999. do 2015. godine, između ostalog, igrao i za Porto, Plimut Argajl, Kvins Park Rendžers, Portsmut, Barnsli i Ferencvaroš.

Za reprezentaciju Mađarske odigrao je ukupno 20 utakmica.

(Beta)