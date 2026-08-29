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Emeri je pohvalio ponašanje engleskog reprezentativca tokom boravka u Aston Vili i rekao da su on i saigrači prihvatili Votkinsovo izvinjenje koji se nije stavio na raspolaganje za utakmicu protiv Brajtona.

1/5 Vidi galeriju PSŽ - Aston Vila, Superkup 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, PressFocus / Sipa USA / Profimedia, Severin Aichbauer / Zuma Press / Profimedia

Birmingemska ekipa izgubila je 0:4 prošle nedelje u prvom kolu Premijer lige.

"Posle utakmice protiv Brajtona rekao nam je da mu je žao i da je pogrešio. Pogrešio je, ali smo prihvatili njegovo izvinjenje. I igrači takođe", rekao je Emeri, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Votkins je najbolji strelac Aston Vile u Premijer ligi sa 91 golom, a postigao je ukupno 108 pogodaka u svim takmičenjima otkako je 2020. godine došao iz Brentforda za 28 miliona funti.

"Njegova posvećenost i ponašanje bili su fantastični. On je sjajan momak, čak je i bolji čovek nego što je igrač. Rekao sam mu zbogom uz veliki zagrljaj i sa nekoliko suza u očima. ;Ali sada je ovde novo poglavlje sa Nikolasom Džeksonom", naveo je Emeri.

Aston Vila je postigla dogovor sa Džeksonom i pokušava da obezbedi da senegalski napadač bude registrovan za ponedeljak i utakmicu protiv Arsenala.

Votkins je poslednji u nizu iskusnih igrača koji su ovog leta napustili Vilu, a Emeri je pozvao navijače da podrže klupsku strategiju uprkos odlasku nekoliko ključnih igrača koji su imali važnu ulogu u prošloj sezoni.

"Doneli smo odluke zato što je to dobro za klub. ;Naravno, ne želimo da budemo klub koji prodaje igrače, ali odgovornost postoji. Ludo je dobiti toliko novca za igrača od 30 godina, kao i 50 miliona funti za Ezrija Konsu, koji ima 28 godina. ;Način na koji smo tokom prošle godine razvijali neke igrače i kako sada možemo da ih prodamo potpuno je ispravna odluka", ocenio je trener.

Jedno od pojačanja je Leon Gorecka, koji je u četvrtak kao slobodan igrač prešao došao na Vila Park, nakon što je na kraju prošle sezone napustio Bajern iz Minhena.

Vezni igrač je sa Bajernom osvojio sedam titula u Bundesligi i Ligu šampiona.

"On je pobednik. Veoma je takmičarski nastrojen igrač, kvalitetno pojačanje za našu ekipu. ;Može da igra na više pozicija i dolazi fizički spreman, dobro trenira. Nadam se da će u ponedeljak moći da bude na terenu", rekao je Emeri.