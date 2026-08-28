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Alvares je ovog leta izrazio želju da pređe u Barselonu, ali Atletiko ga neće prodati velikom rivalu, pa se čini da je prelazak u Arsenal jedini način da argentinski napadač napusti klub.

Simeone je potvrdio da Alvares neće putovati sa Atletikom na gostovanje Sevilji u subotu u prvenstvu, rekavši da se trenutno ne oseća dobro, nakon što je propustio treći uzastopni trening.

"Od trenutka kada se vrati treninzima, učiniću sve što mogu da se oseća važnim", rekao je Simeone, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Na pitanje da li situacija sa Alvaresom još može da se preokrene, Simeone je rekao: "Dokle god ste zdravi, sve u životu može da se preokrene".

Ove nedelje Atletiko je u roku od 24 sata objavio dva saopštenja u kojima je ponovio stav da Alvares u narednim danima neće dobiti dozvolu da pređe u Barselonu.

Simeone je rekao da razume zašto će pitanja o Alvaresu dominirati njegovom konferencijom za medije, ali je istakao da je klub bio odlučan i jasan u objašnjavanju situacije.

"I dalje sam pri istom stavu i nadam se da ću, sa sportske strane, moći da mu pomognem na najbolji način kako bi nastavio da bude veoma važan igrač za nas. Hulijan neće biti i Sevilji, koja je upravo ostvarila dve pobede i u meč ulazi sa mnogo samopouzdanja", dodao je Simeone.

1/10 Vidi galeriju Argentinski fudbalski as - Hulijan Alvarez Foto: Alter Photos / ddp USA / Profimedia, Luciano Bisbal / imago sportfotodienst / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Povređeni Aleksander Serlot takođe neće biti na raspolaganju, pa će Atletiko biti bez dvojice napadača.

"Serlotovo odsustvo nas boli. On nam je veoma važan. U ovoj situaciji sa Hulijanom, to ima još veći uticaj. Ekipa će pokušati da pronađe rešenja za postizanje golova i pobedu. Radimo sa njima na tome. Pokušaćemo da to unapredimo kao ekipa", rekao je trener.

Simeone je odbacio zabrinutost da bi neizvesnost oko Alvaresa mogla da utiče na njegovu ekipu.

"Momci rade veoma dobro, posebno igrači koji su bili na Svetskom prvenstvu. Ekipa je odigrala dobre utakmice protiv Malage i Viljareala i fokusirani smo na to da odigramo dobro protiv Sevilje", dodao je.

Novi fudbaler Atletika Kristijan Romero, koji je ovog leta došao iz Totenhema za 40 miliona evra putovaće sa ekipom u Sevilju, ali gotovo sigurno neće igrati.

"Potrebno mu je vreme da pronađe najbolju formu i nećemo ubrzavati stvari niti žuriti sa njim, kako bi se osećao spremnim da pruži najbolje što može", rekao je Simeone.

U prva dva kola u Primeri Atletiko je osvojio četiri boda.