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Fudbaler PartizanaMilan Vukotić našao se na meti Hetafea!

Kako prenosi "Meridian sport", španski tim je zadovoljan izdanjem Vukotića u dvomeču koji je Hetafe rešio u svoju korist i plasirao se u Ligu konferencija.

Milan Vukotić u dresu Partizana Foto: Www.partizan.rs

Trener Hetafea Hose Bordalas posebno je obratio pažnju na crnogorskog reprezentativca, koji se od dolaska u Humsku nametnuo kao jedan od najvažnijih igrača Partizana. Njegove partije nisu prošle nezapaženo, a Bordalas je već zatražio dodatne informacije o talentovanom plejmejkeru.

Vukotić je u dresu crno-belih do sada odigrao 69 utakmica, uz učinak od 13 golova i 15 asistencija, a njegov značaj za ekipu dodatno je porastao nakon povratka Saše Ilića na klupu Partizana. U prethodnom periodu neretko je nosio i kapitensku traku, kao zamenik Ognjena Ugrešića.

Dobre igre u Partizanu donele su mu i status standardnog reprezentativca Crne Gore. Za nacionalni tim upisao je 12 zvaničnih nastupa, čime je dodatno skrenuo pažnju klubova sa inostranog tržišta.

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Grobari na meču Partizan - IMT Izvor: Kurir