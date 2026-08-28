Fudbaleri Bajerna pobedili su na svom terenu u Minhenu Štutgart 5:1, u utakmici prvog kola Bundeslige.
Fudbal
BAJERN POKAZAO SILU! Šampion Nemačke ponizio Štutgart, Pavlović se upisao u strelce
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Šampion Nemačke poveo je u 21. minutu kada je strelac bio Dajo Upamekano, a izjednačio je Joša Vagnoman u 52. minutu.
Domaći su poveli golom Majkla Olisea u 55. minutu, a dva minuta kasnije prednost Bajerna autogolom je udvostručio Vagnoman.
Četvrti gol za Bajern postigao je Aleksandar Pavlović u 82. minutu, a konačan rezultat postavio je Luis Dijas u drugom minutu nadoknade vremena.
U 63. minutu gol koji je postigao Olise poništen je zbog ofsajda.
Bajern će u drugom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Šalkea, a Štutgart će dočekati Keln.
(Beta)
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