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Fudbaleri Milana savladali su Veneciju sa 2:0 u utakmici drugog kola italijanske Serije A.

Milan je čitav posao rešio u drugom poluvremenu, prvo je Gonsalo Ramos pogodio u 69. minutu za 1:0, a tačku je stavio Reduan Halhal autogolom u 89. minutu.

Meč je obeležio i dobar nastup srpskog golmana Filipa Stankovića, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu.

Milan je prvi na tabeli sa dve pobede iz dva meča, dok je Venecija poslednja sa dva poraza i bez bodova.

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Izjava Jokića posle meča sa Islandom Izvor: Kurir