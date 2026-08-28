Milan je savladao Veneciju rezultatom 2:0, a Gonsalo Ramos i autogol Halhala obezbedili su pobedu u drugom poluvremenu.
Serija A
MILAN SIGURAN! Venecija rutinski pala na San Siru!
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Milan je čitav posao rešio u drugom poluvremenu, prvo je Gonsalo Ramos pogodio u 69. minutu za 1:0, a tačku je stavio Reduan Halhal autogolom u 89. minutu.
Meč je obeležio i dobar nastup srpskog golmana Filipa Stankovića, koji je u nekoliko navrata sačuvao svoju mrežu.
Milan je prvi na tabeli sa dve pobede iz dva meča, dok je Venecija poslednja sa dva poraza i bez bodova.
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