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Fudbaleri Mančester sitija ostvarili su ubedljivu pobedu na gostovanju Kristal Palasu, pošto su slavili sa 4:1, u okviru drugog kola Premijer lige.

Gosti su do prednosti stigli u 17. minutu. Precizan centaršut pronašao je Erlinga Halanda, koji je sjajno reagovao u skoku i glavom poslao loptu u leve rašlje za 1:0.

Rajan Šerki je do poluvremena mogao da udvostruči prednost, ali je Din Henderson odbranio njegov snažan udarac sa ivice kaznenog prostora. Ipak, mladi Francuz nije dugo čekao na novi pogodak.

Već u 54. minutu Šerki je napravio odličan solo prodor, ušao u kazneni prostor i preciznim udarcem pogodio donji levi ugao za 2:0. Kristal Palas je samo dva minuta kasnije smanjio zaostatak, ali uz dosta sreće – Donaruma je nespretno reagovao i postigao autogol.

Domaći su potom mogli do izjednačenja, ali je Heremi Pino iz slobodnog udarca pogodio prečku.

Umesto 2:2, Siti je ubrzo ponovo stekao dva gola prednosti.

U 59. minutu Šerki je još jednom bio na pravom mestu i udarcem koji je završio tik uz levu stativu postigao svoj drugi pogodak na utakmici za 3:1. Konačan rezultat postavio je Haland u 84. minutu, kada je posle preciznog pasa u kaznenom prostoru snažno zakucao loptu u leve rašlje za konačnih 4:1.

Mančester siti je prvi na tabeli sa dve pobede iz dva meča, dok je Kristal Palas poslednji sa dva poraza.

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