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Veliko interesovanje vlada za fudbalera Arsenala, Gabrijela Martinelija. Brazilac je na pragu odlaska iz Londona, imajući u vidu da će teško izboriti veću minutažu u ključnim utakmicama. Nakon što se prvo pojavio Inter sa željom da ga dovede, najnoviji izveštaji brazilskih medija otkrivaju da je u trku ušao Al Hilal.

Prema pisanju tamošnjih medija, igrač je već dogovorio sve lične uslove sa klubom iz Saudijske Arabije, pa je preostalo samo da se Arsenal i Al Hilal usaglase oko visine obeštećenja.

Martineli je pristao na četvorogodišnji ugovor, a kako prenosi brazilski portal "Globo", postat će drugi najplaćeniji brazilski fudbaler, odmah iza Vinisijusa.

1/4 Vidi galeriju Gabrijel Martineli Foto: EPA-EFE/TOLGA AKMEN, Robyn Beck / AFP / Profimedia, EPA/ADAM VAUGHAN

Što se tiče zahteva londonskog kluba, prema dostupnim informacijama Arsenal je spreman da prihvati ponudu od 65 miliona evra, uključujući i bonuse.

Martineli napušta klub nakon sedam odigranih sezona u dresu Arsenala, tokom kojih je u Premijer ligi postigao ukupno 41 pogodak.

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