PRAVAC SAUDIJSKA ARABIJA! Gabrijel Martineli napušta Arsenal i prelazi u Al Hilal - postaće drugi najplaćeniji brazilski fudbaler! Ovo su detalji transfera!
Veliko interesovanje vlada za fudbalera Arsenala, Gabrijela Martinelija. Brazilac je na pragu odlaska iz Londona, imajući u vidu da će teško izboriti veću minutažu u ključnim utakmicama. Nakon što se prvo pojavio Inter sa željom da ga dovede, najnoviji izveštaji brazilskih medija otkrivaju da je u trku ušao Al Hilal.
Prema pisanju tamošnjih medija, igrač je već dogovorio sve lične uslove sa klubom iz Saudijske Arabije, pa je preostalo samo da se Arsenal i Al Hilal usaglase oko visine obeštećenja.
Martineli je pristao na četvorogodišnji ugovor, a kako prenosi brazilski portal "Globo", postat će drugi najplaćeniji brazilski fudbaler, odmah iza Vinisijusa.
Što se tiče zahteva londonskog kluba, prema dostupnim informacijama Arsenal je spreman da prihvati ponudu od 65 miliona evra, uključujući i bonuse.
Martineli napušta klub nakon sedam odigranih sezona u dresu Arsenala, tokom kojih je u Premijer ligi postigao ukupno 41 pogodak.
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