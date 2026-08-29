Kapiten fudbalske reprezentacije Crne Gore Stevan Jovetić (36) karijeru će nastaviti u AEL-u iz Limasola.
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JOVETIĆU SE ISPUNILA VELIKA ŽELJA! Crnogorac napušta šampionski tim, evo gde će nastaviti karijeru
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Ovu vest su preneli kiparski mediji.
Stevan Jovetić je uspeo da postigne dogovor sa AEL-om i tako ispunio svoju želju da ostane na Kipru, gde je prošle sezone osvojio titulu sa Omonijom.
Od zvaničnog potpisa dele ga još samo lekarski pregledi.
Stevan Jovetić Foto: Jerko Grubisic / imago sportfotodienst / Profimedia, Starsport©
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Njegova namera da ostane na Kipru se idealno poklopila sa planovima AEL-a, koji u njemu vidi značajano pojačanje za aktuelnu sezonu.
Dolazak bivšeg asa Partizana, Fiorentine, Mančester sitija, Intera, Sevilje, Monaka i Herte doneće neophodno iskustvo i ozbiljan kvalitet u ofanzivnu liniju ekipe koji sa klupe predvodi Ugo Martins.
Za Omoniju je Jovetić tokom dve sezone odigrao 66 utakmica i postigao 17 golova.
Kurir sport/sportske.net
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