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OFK Beograd dobro je krenuo u novoj sezoni, a jedan od igrača koji se dobro pokazao na staru je Jakuba Silue.

Napadač iz Obale Slonovače Jakuba Silue posle šest odigranih utakmice u srpskoj Superligi postigao je tri pogotka, što je samo za dva manje nego li za 17 utakmica prošle sezone.

Jakuba Silue fudbaler OFK Beograda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sjajno otvaranje

Jakuba Silue zadovoljan je početkom sezone, a u nastavku očekuje još bolje partije i učinak.

- Mislim da smo veoma dobro počeli sezonu, kako na ličnom, tako i na timskom planu. Naravno, uvek postoje stvari koje možemo da popravimo, ali osećam se samouvereno i motivisano. Moj cilj je da nastavim naporno da radim, da pomažem ekipi golovima i asistencijama i da napredujem iz utakmice u utakmicu. Kao tim, želimo da imamo uspešnu sezonu, da se takmičimo na najvišem nivou i da učinimo naše navijače ponosnim - rekao je Jakuba Silue.

Igranje u Srbiji mu prija, mada mu je bilo potrebno određeno vreme na privikavanje.

- Bio mi je veoma važan period adaptacije. Kada sam prvi put došao, bilo mi je potrebno određeno vreme da se prilagodim ligi, zemlji, saigračima i stilu fudbala. Taj prvi period mi je pomogao da shvatim šta se očekuje od mene i dao mi je dodatno samopouzdanje. Sada se osećam mnogo komfornije i mogu u potpunosti da se fokusiram na fudbal i svoje igre.

Jakuba Silue u akciji, u dresu OFK Beograda Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Karaburma posle Lučana

OFK Beograd je otkupio ugovor Siluea od mađarskog Debrecina.

- Naravno, to mi mnogo znači. To što je klub odlučio da otkupi moj ugovor dalo mi je dodatno samopouzdanje, jer je to pokazalo da veruju u mene i moje sposobnosti. Veoma sam zahvalan zbog toga. To mi je ujedno i dodatna motivacija da još više radim, napredujem i da na terenu opravdam poverenje koje mi je klub ukazao.

OFK Beograd nije prvi klubu Srbiji za Siluea, jer je ranije igrao za Mladost iz Lučana.

- Mladost je bila veoma važna za mene. Tamo sam proveo jednu sezonu, postigao pet golova i upisao dve asistencije. To je period koji je na neki način obeležio moju karijeru i mnogo mi pomogao u njenom daljem razvoju. Tamo sam naučio mnogo toga, kako na terenu, tako i van njega, a to iskustvo mi je mnogo olakšalo adaptaciju na Srbiju.

Jakuba Silue na utakmici OFK Beograda i Radnika Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ofka igra napadački

OFK Beograd ima dosta mladih i talentovanih igrača, a Silue sa 24 dođe kao mentor mnogima.

- Imamo mnogo talentovanih mladih igrača u OFK Beogradu, tako da mi je teško da izdvojim samo jednog. Mogu da pomenem Aleksu Cvetkovića, Jovana Šljivića, Filipa Halabrina, Isiaku Dembelea, Moustafu Fola i Andreja Pavlovića. Ono što mi se posebno dopada jeste to što imamo veoma dobru grupu i što svi žele da napreduju. Svakodnevno pomažemo jedni drugima i verujem da nekoliko naših igrača ima veoma svetlu budućnost.

S obzirom na učinak u sezoni, jasno je da mu prija rad u OFK Beogradu.

- Veoma mi se dopada. Stil igre mi veoma odgovara, posebno zato što sam ofanzivni igrač. Treninzi su intenzivni i fokusirani, a uvek radimo na tome da unapredimo različite segmente naše igre. Osećam da mi ovakvo okruženje pomaže da napredujem i fizički i tehnički, ali mi daje i samopouzdanje da na terenu pokažem svoje kvalitete.

Jovan Damjanović kao trener OFK Beograda Foto: www.ofkbeograd.com

Sjajan odnos sa trenerom

Trener Jovan Damjanović važna je ličnost za Jakuba Siluea od njegovog dolaska na Karaburmu.

- Imam veoma dobar odnos sa trenerom. Daje mi mnogo samopouzdanja, ali je istovremeno uvek iskren prema meni i govori mi na čemu mogu da napredujem. Daje mi dobre savete, ne samo kada je fudbal u pitanju, već i kada su u pitanju stvari van terena. To mi mnogo znači i veoma cenim njegovu podršku. Iskreno, on je trener sa kojim imam najbolji odnos otkako sam došao u Evropu. Uvek ću mu biti zahvalan na svemu što je uradio za mene, posebno nakon što sam se vratio posle povrede. Prolazio sam kroz veoma težak period, skoro godinu dana nisam igrao, ali on je verovao u mene, ukazao mi poverenje i pomogao mi da dođem do mesta na kojem sam danas. Zahvalan sam Bogu što sam imao priliku da ga upoznam i uvek ću ceniti sve što je uradio za mene.

Srbija je zemlja po izboru i ukusu za napadača iz Obale Slonovače.

- Veoma mi se dopada Srbija. Već sam neko vreme ovde i sada se osećam mnogo komfornije i potpuno prilagođeno zemlji. Ljudi su me veoma lepo prihvatili, a naučio sam mnogo o srpskoj kulturi i tradiciji. Osećam se dobro ovde i srećan sam što svoju karijeru mogu da nastavim u Srbiji.

1/7 Vidi galeriju Jakuba Silue Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Divio se Drogbi kao klinac

U Obali Slonovače Silueu je uzor bio Didije Drogba.

- Naravno. Didijer Drogba je ogromna legenda Obale Slonovače i afričkog fudbala. Kada sam bio mlađi, mnogo sam ga gledao i divio se njegovom mentalitetu, snazi, a posebno sposobnosti da postiže važne golove. On je inspiracija mnogim mladim fudbalerima iz Obale Slonovače, uključujući i mene. Naravno, želim da ispišem svoju priču i napravim svoj put, ali sam veoma ponosan što dolazim iz iste zemlje kao i Drogba.

Afrički fudbal je u ekspanziji poslednjih godina, što je pokazao i nedavno završeni mundijal.

- Mislim da je budućnost afričkog fudbala veoma svetla. Na kontinentu postoji ogroman broj talentovanih igrača, a sve više afričkih fudbalera dobija priliku da igra u Evropi i na najvišem nivou. Verujem da, uz bolju infrastrukturu, kvalitetnije akademije i više prilika za mlade igrače, afrički fudbal može još mnogo da napreduje i nastavi da stvara velike talente. Ponosan sam što sam afrički fudbaler i nadam se da kroz svoju karijeru mogu da inspirišem mlade igrače iz Obale Slonovače, ali i iz cele Afrike, da veruju u sebe i naporno rade kako bi ostvarili svoje snove - objasnio je Jakuba Silue.