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Neočekivano je srpski klub ispao iz kvalifikacija za Ligu šampiona, a potom i iz kvalifikacija za Ligu Evrope.

Prvi put u istoriji će Crvena zvezda igrati treće po kvalitetu evropsko takmičenje, a u petak su saznali protivnike.

Crveno-beli će igrati protiv Kopenhagena, Trabzona, Genta, Lugana, Inter Eskaldesom i Iberijom. Činjenica je da Zvezdin cilj mora da bude plasman u narednu fazu takmičenja, a pojavile su se i prve prognoze.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Naime, jedan statistički portal je izračunao da se očekuje da Zvezda osvoji oko 11,5 bodova i da deli sedmu i osmu poziciju, što bi značilo da direktno ide u osminu finala.

A, portal "Football meets data (FMD)" je izračunao da je Crvena zvezda imala drugi najlakši žreb od svih 36 ekipa.

"FMD" je koristio ELO rejtinge timova i 100.000 simulacija kako bi došao do konačnog rezultata svoje analize.

Prosečni ELO rejting protivnika srpskog kluba je -61, a lakši žreb je imao samo Mjalbi čiji protivnici (Atalanta, Pafos, Borac Banjaluka, Kairat, Inter Eskaldes, Iberija) imaju prosečni ELO rejting -74.

Naravno, sve to će morati da bude opravdano na terenu. Liga konferencija počinje 15. oktobra, mesec dana nakon Lige šampiona i Lige Evrope, a do tada je na Albertu Rijeri da pokuša da u potpunosti uspostavi svoj sistem rada i igre i da, kroz Super ligu Srbije, pripremi ekipu za evropske mečeve.

Šta je ELO rejting?

ELO rejting je sistem koji procenjuje snagu fudbalskih ekipa na osnovu njihovih rezultata. Tim dobija ili gubi bodove u zavisnosti od toga protiv koga je igrao i kakav je rezultat ostvario. Pobeda protiv kvalitetnijeg protivnika donosi veći skok na ELO listi, dok poraz od slabijeg tima donosi veći pad.

Što je ELO rejting veći, to se ekipa prema tom modelu smatra kvalitetnijom.

"FMD" koristi ELO rejting kao jedan od pokazatelja snage klubova. On se ažurira nakon utakmica i uzima u obzir rezultate i kvalitet protivnika, pa omogućava da se ekipe međusobno uporede na osnovu njihove procenjene snage.

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