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Golman Venecije Filip Stanković (24), sin Dejana Stankovića, ponovo je stajao između stativa u svom rodnom Milanu, gde je njegova ekipa poražena od rosonera rezultatom 0:2. Na stadionu pored kojeg je odrastao i na kom njegov brat Aleksandar nastupa za Inter, mladi srpski čuvar mreže zabeležio je nekoliko sjajnih intervencija i pobrao visoke ocene u italijanskoj štampi.

Italijanska Gazeta delo Sport u izveštaju sa meča ističe: "Stankovićeve velike odbrane na korak do svoje kuće". Pobedu Milanu doneli su Gonsalo Ramoš pogotkom u 69. minutu (iz prve, sa ivice peterca), kao i autogol Raduana Halhala u 89. minutu. Čitav meč u dresu pobedničkog tima odigrao je i srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, koji se i sam našao u prilici pred golom Stankovića.

1/4 Vidi galeriju Filip Stanković na meču Milan - Venecija Foto: Christian Santi / Alamy / Profimedia, ALESSIO MORGESE / AFP / Profimedia, Alessio Morgese / Alamy live news, Ag.FotoMorAle / Alamy / Profimedia

Torinski Tutosport posebno se osvrnuo na situaciju iz završnice utakmice: "Jašari je, oči u oči sa Stankovićem, bio hipnotisan od strane golmana". Filip je u toj situaciji skinuo čist zicer vezisti Milana, ali lopta se nesrećno odbila od Halhala koji je bio u punom trku i završila u mreži.

Posle dva odigrana kola, Venecija se nalazi na začelju tabele bez osvojenih bodova i uz gol-razliku 0:4, dok Milan drži čelnu poziciju sa maksimalnih šest bodova.

Pogledajte najzapaženije odbrane Filipa Stankovića protiv Milana, kao i golove sa ovog meča:

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