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Španski fudbaler Feran Tores zapamtiće ovo leto za ceo život. U razmaku od svega nekoliko nedelja postao je svetski šampion sa "crvenom furijom" i prešao u redove dvostrukog uzastopnog evropskog prvaka, Pari Sen Žermena.

Nastavak bajke usledio je prošlog vikenda, kada je postigao dva gola u remiju protiv Rena (2:2) na teškom gostovanju. Međutim, sinoćni meč protiv Lila doneo mu je prvi gorak ukus u novom klubu, gde se našao u startnoj postavi.

Pozicija centralnog napadača, iako mu nije u potpunosti strana, pokazala se kao preveliko opterećenje. Na to je uticalo više faktora, uključujući i nedostatak upotrebljivih lopti, ali ostaje činjenica da Tores nije podsećao na igrača koji je prošlog meseca odlučio pitanje svetskog prvaka.

1/4 Vidi galeriju Feran Tores Foto: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia

Zbog toga su vodeći francuski mediji, poput "Ekipa", uputili oštre kritike na račun najvećeg letnjeg pojačanja tima Luisa Enrikea. List mu je dodelio izrazito nisku ocenu 3, koju je podelio sa saigračima Beraldom i Zair-Emerijem, dok su se na društvenim mrežama već pojavili snimci njegovih promašaja sa utakmice u Lilu.

Komentarišući činjenicu da ekipa ne zna za pobedu ni posle tri odigrana kola od starta sezone, trener Luis Enrike dao je odmerenu izjavu:

"Moramo da napredujemo, to je sigurno, ali me ne brine ono što sam video. U ovom delu sezone bilo bi veoma opasno kada bismo došli na maksimum mogućnosti", istakao je Enrike na konferenciji za novinare posle meča.

Već narednog petka PSŽ igra protiv Monaka na svom terenu, kada se u tim očekuje povratak Usmana Dembelea, dok ostaje otvoreno pitanje kome će trener poveriti ulogu centralnog napadača protiv ekipe iz kneževine.

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