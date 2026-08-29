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Napadač Mančester junajteda Markus Rašford odbio je ponudu Fenerbahčea. Nakon što je obezbedio plasman u Ligu šampiona, turski klub je želeo da angažuje engleskog reprezentativca i na adresu Junajteda poslao ponudu vrednu 25.000.000 evra. Međutim, Rašford je u startu odbio pregovore, pa ni engleski klub nije imao mnogo prostora za reakciju, mada to ne isključuje mogućnost njegovog odlaska do kraja prelaznog roka.

1/4 Vidi galeriju Markus Rašford Foto: David Lofthouse / imago sportfotodienst / Profimedia, Every Second Media, Every Second Media / Alamy / Profimedia

Pojedini neprovereni izvori prenose da je Rašford jedna od opcija i za Arsenal, ukoliko "tobdžije" ne dovedu Hulijana Alvareza. U tom slučaju, Rašford bi doneo konkurenciju Hristosu Colisu na levom boku, ali i u samom napadu uz Kaja Haverca i Viktora Đokereša, pod uslovom da klub napusti Gabrijel Žezus.

Nakon povratka u Junajted iz Barselone, koja nije iskoristila opciju otkupa za 30.000.000 evra i umesto njega dovela Entonija Gordona za duplo više novca, Rašford je zadužio dres sa brojem 9. Ostaje da se vidi da li bi engleski napadač mogao da bude glavno iznenađenje samog finiša prelaznog roka.

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