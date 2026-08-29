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U utakmici četvrtog kola saudijskog šampionata, Al Hilal je na gostujućem terenu savladao Al Halidž rezultatom 5:1.

Veliki doprinos pobedi dao je srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić.

1/10 Vidi galeriju Sergej Milinković-Savić Foto: Marc Guelber / imago sportfotodienst / Profimedia, ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia, Matthew Maxey / Zuma Press / Profimedia

Najpre je u 15. minutu asistirao Mohamedu Meiteu za vodeći pogodak, da bi se u 29. minutu i sam upisao u strelce.

Do kraja prvog poluvremena mrežu domaćina pogodili su i Teo Ernandez u 40, Krisensio Samervil u 43. i Sultan Mandaš u drugom minutu nadoknade (45+2).

Jedini gol za Al Halidž postigao je Saleh Al Amri u 38. minutu. Domaća ekipa je u 67. minutu imala priliku da smanji zaostatak, ali Musa Barou nije realizovao jedanaesterac.

Nakon ovog kola, Al Hilal zauzima drugu poziciju na tabeli sa devet bodova i utakmicom manje, dok se Al Halidž nalazi na 13. mestu sa sakupljena tri boda.

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