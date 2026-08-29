SERGEJ BLISTAO U DRESU AL HILALA! Milinković-Savić asistirao i pogađao kao u najboljim danima! (VIDEO)
U utakmici četvrtog kola saudijskog šampionata, Al Hilal je na gostujućem terenu savladao Al Halidž rezultatom 5:1.
Veliki doprinos pobedi dao je srpski reprezentativac Sergej Milinković-Savić.
Najpre je u 15. minutu asistirao Mohamedu Meiteu za vodeći pogodak, da bi se u 29. minutu i sam upisao u strelce.
Do kraja prvog poluvremena mrežu domaćina pogodili su i Teo Ernandez u 40, Krisensio Samervil u 43. i Sultan Mandaš u drugom minutu nadoknade (45+2).
Jedini gol za Al Halidž postigao je Saleh Al Amri u 38. minutu. Domaća ekipa je u 67. minutu imala priliku da smanji zaostatak, ali Musa Barou nije realizovao jedanaesterac.
Nakon ovog kola, Al Hilal zauzima drugu poziciju na tabeli sa devet bodova i utakmicom manje, dok se Al Halidž nalazi na 13. mestu sa sakupljena tri boda.
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