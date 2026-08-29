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Ognjen Ugrešić (20) je napustio Partizan i karijeru će nastaviti u PAOK-u.

Mladi fudbaler veznog reda je otišao iz kluba u kojem je učio da igra fudbal još dok je bio dečak. Prošao je kroz sve mlađe kategorije ekipe iz Humske, pa zaigrao za prvi tim. Iznenada je dobio šansu da postane jedan od vodećih igrača, a odradio je dobar posao.

Crno-beli su potvrdili njegov odlazak u PAOK.

Prema određenim informacijama Partizan će dobiti 6.000.000 evra za transfer uz još 1.500.000 evra kroz određene bonuse, kao i procenat od sledeće prodaje.

1/10 Vidi galeriju Ognjen Ugrešić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe

Put na koji može da bude ponosan

Partizan se oglasio na društvenim mrežama povodom odlaska fudbalera.

"Fudbalski klub Partizan i PAOK postigli su dogovor o transferu Ognjena Ugrešića u redove bratskog kluba iz Soluna. Partizan je ovim dogovorom zadržao i pravo na procenat od narednog transfera igrača.

Ognjen je crno-beli dres prvi put obukao sa nepunih deset godina. Prošao je sve selekcije Omladinske škole Partizana, nastupao za Teleoptik, a 2023. godine potpisao je prvi profesionalni ugovor sa našim klubom, godinu dana kasnije je debitovao za prvi tim, a potom postao i reprezentativac Srbije.

Predanim radom, dobrim igrama i profesionalnim odnosom prema dresu Partizana izborio se za mesto standardnog prvotimca, a potom i za posebnu čast da ponese kapitensku traku kluba u kojem je fudbalski odrastao.

Za prvi tim Partizana odigrao je 63 utakmice u svim takmičenjima i postigao 13 golova.

Od dečaka iz crno-bele škole do kapitena prvog tima, Ognjen je iza sebe ostavio put na koji može da bude ponosan. Sada odlazi u klub sa kojim Partizan veže posebno i iskreno prijateljstvo.

FK Partizan zahvaljuje Ognjenu Ugrešiću na svemu što je pružio u crno-belom dresu i želi mu mnogo zdravlja, sreće i uspeha u Solunu i nastavku karijere.

Ugri, hvala na svemu i srećno!", navedeno je u saopštenju crno-belih.

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