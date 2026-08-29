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Mladi fudbaler je ponikao na pomoćnim terenima Marakane, a prethodne sezone je igrao na pozajmici za OFK Beograd.

Jovan Šljivić igra na poziciji centralnog veznog fudbalera, a karijeru će nastaviti u Fakelu iz Voronježa koji se u predstojećoj sezoni takmiči u Premijer ligi Rusije.

Kako saznaje i prenosi "Telegraf" Crvena zvezda će za fudbalera dobiti 500.000 evra, kao i 30 odsto od sledeće prodaje.

Jovan Šljivić Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Šljivić je u dresu OFK Beograda na 25 utakmica postigao tri pogotka.

Za seniorski tim Crvene zvezde je skupio 43 nastupa, postigao je pet golova, uz isto toliko asistencija.

Kurir sport/Telegraf

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Izlazak fudbalera Viktorije i Crvene zvezde Izvor: MONDO