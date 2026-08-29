Fudbalski klub Crvena zvezda je prodao Jovana Šljivića (20).
CRVENO-BELI
ZVEZDA PRODALA FUDBALERA U PREMIJER LIGU! Nastavlja se sa odlascima sa Marakane, poznati detalji transfera!
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Mladi fudbaler je ponikao na pomoćnim terenima Marakane, a prethodne sezone je igrao na pozajmici za OFK Beograd.
Jovan Šljivić igra na poziciji centralnog veznog fudbalera, a karijeru će nastaviti u Fakelu iz Voronježa koji se u predstojećoj sezoni takmiči u Premijer ligi Rusije.
Kako saznaje i prenosi "Telegraf" Crvena zvezda će za fudbalera dobiti 500.000 evra, kao i 30 odsto od sledeće prodaje.
Jovan Šljivić Foto: Www.crvenazvezdafk.com
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Šljivić je u dresu OFK Beograda na 25 utakmica postigao tri pogotka.
Za seniorski tim Crvene zvezde je skupio 43 nastupa, postigao je pet golova, uz isto toliko asistencija.
Kurir sport/Telegraf
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