NAPUSTIO ZVEZDU DAN POSLE BRUKE U PLZENJU, PA SE OGLASIO PORUKOM KOJA ODZVANJA! Reči bivšeg igrača crveno-belih o kojima bruji Srbija!
Sa dvocifrenim brojem golova u prethodne dve sezone u domaćem šampionatu i vrlo dobrim izdanjima na evropskoj sceni, Bruno Duarte izrastao je u jednog od omiljenih stranaca u novijoj istoriji Crvene zvezde.
Protiv Hapoela iz Ber Ševe odigrao je poslednji meč za crveno-bele, a dan posle bruke šampiona Srbije protiv Viktorije u Plzenju, brazilski napadač je spakovao kofere i vratio se u domovinu. Ipak, od srpskog kluba se oprostio u izuzetno prijateljskom tonu, uputivši birane reči nakon potpisa za Vasko da Gamu.
"Neizmerno sam zahvalan za dve godine koje sam proveo u ovom klubu, kao i svim strastvenim i vatrenim navijačima koji su nas uvek podržavali i pružali poštovanje meni i mojoj porodici.
Ne postoje reči kojima mogu da izrazim zahvalnost svim ljudima u klubu za svaki dan rada i iskustva koje sam ovde doživeo.
Veliko hvala saigračima i stručnom štabu što ste mi pomagali da svakog dana budem sve bolji profesionalac.
I na kraju, u ime svoje porodice, svoje dece i supruge, hvala vam na ljubavi, pažnji i brizi koju ste pružali svakome od njih.
Bićemo vam zauvek zahvalni i ovaj klub, kao i Srbiju, nosićemo zauvek u svojim srcima. Još jednom… Hvala puno!", naveo je Duarte u emotivnoj poruci.
Fudbaler koji je pre dolaska u Beograd nastupao u Portugaliji, Saudijskoj Arabiji i Ukrajini, na ovaj način stavio je tačku na dvogodišnju epizodu u Ljutice Bogdana.
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