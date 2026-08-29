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Sa dvocifrenim brojem golova u prethodne dve sezone u domaćem šampionatu i vrlo dobrim izdanjima na evropskoj sceni, Bruno Duarte izrastao je u jednog od omiljenih stranaca u novijoj istoriji Crvene zvezde.

Protiv Hapoela iz Ber Ševe odigrao je poslednji meč za crveno-bele, a dan posle bruke šampiona Srbije protiv Viktorije u Plzenju, brazilski napadač je spakovao kofere i vratio se u domovinu. Ipak, od srpskog kluba se oprostio u izuzetno prijateljskom tonu, uputivši birane reči nakon potpisa za Vasko da Gamu.

1/10 Vidi galeriju Bruno Duarte Foto: NIKOLA MITIC/NIKOLA MITIC, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

"Neizmerno sam zahvalan za dve godine koje sam proveo u ovom klubu, kao i svim strastvenim i vatrenim navijačima koji su nas uvek podržavali i pružali poštovanje meni i mojoj porodici.

Ne postoje reči kojima mogu da izrazim zahvalnost svim ljudima u klubu za svaki dan rada i iskustva koje sam ovde doživeo.

Veliko hvala saigračima i stručnom štabu što ste mi pomagali da svakog dana budem sve bolji profesionalac.

I na kraju, u ime svoje porodice, svoje dece i supruge, hvala vam na ljubavi, pažnji i brizi koju ste pružali svakome od njih.

Bićemo vam zauvek zahvalni i ovaj klub, kao i Srbiju, nosićemo zauvek u svojim srcima. Još jednom… Hvala puno!", naveo je Duarte u emotivnoj poruci.

Fudbaler koji je pre dolaska u Beograd nastupao u Portugaliji, Saudijskoj Arabiji i Ukrajini, na ovaj način stavio je tačku na dvogodišnju epizodu u Ljutice Bogdana.

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