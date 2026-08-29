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Šokantno je Crvena zvezda ispala iz plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope, a nedugo nakon revanš utakmice protiv Viktorije je stigla loša vest.

Prema pisanju britanskog "Atletika", Zvezda je pod istragom zbog dešavanja na toj utakmici.

"U petak je UEFA, upravno telo evropskog fudbala, u saopštenju za "Atletik" saopštilo da je pokrenulo disciplinski postupak po tri tačke optužnice protiv srpskog kluba, uključujući "rasističko i/ili diskriminatorno ponašanje", "prenošenje poruke koja nije prikladna za sportski događaj" i "neprimereno ponašanje tima"", navedeno je između ostalog u tekstu pomenutog portala.

1/22 Vidi galeriju Viktorija Plzenj - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport

Podsetimo, na dan utakmice je preminuo Ratko Mladić, a navijači crveno-belih su u Plzenju imali poruku posvećenu njemu.

Klub je objavio fotografiju sa porukom "Generale, večna slava i hvala" na zvaničnim nalozima na društvenim mrežama, a uskoro bi moglo da dođe do kažnjavanja, a s obzirom da je nedavno prethodna kazna bila drakonska i jedna od najvećih u evropskom fudbalu, UEFA bi ovaj put, ako utvrdi probleme, mogla da bude nemilosrdna.

Neverovatna kazna za crveno-bele

Samo nekoliko dana pre utakmice u Češkoj stigla je zabrinjavajuća vest o kazni koju je UEFA odredila za Crvenu zvezdu.

Posledice utakmice protiv Hapoela iz Ber Ševe na Marakani su ispadanje iz kvalifikacije za Ligu šampiona, ali i ozbiljan udar u visini od 135.000 evra zbog niza prekršaja.

Disciplinska komisija UEFA je odredila 22.000 evra kazne zbog blokiranja prolaza na tribinama, 23.250 evra zbog ubacivanja predmeta sa tribina i 5.250 evra zbog pirotehničkih sredstava.

1/57 Vidi galeriju Crvena zvezda - Hapoel, 11.8.2026 Foto: Ilija Ilić

Dodatnih 35.000 evra kazne je ubačeno zbog nereda na tribinama, nedovoljne zaštite terena od ulaska neovlašćenih osoba, ali i zbog toga što su pojedina vrata za hitne slučajeve bila zaključana.

Najveći deo kazne, čak 50.000 evra, dodato je zbog prenošenja poruke koja je ocenjena kao neprimerena za sportski događaj i kojim je, kako smatraju u UEFA, narušen ugled fudbala. Nije precizirano o kakvoj poruci je reč.

Bez milosti za Abu Fanija

Mohamed Abu Fani je u drugom poluvremenu utakmice dobio crveni karton nakon što je sa zemlje šutnuo protivničkog igrača.

Fudbaler veznog reda je propustio prvu utakmicu protiv Viktorije iz Plzenja zbog suspenzije, a UEFA je odlučila da njegovu kaznu produži na još tri utakmice.

Kurir sport/Atletik

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