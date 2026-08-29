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U petak se Rafael Leao oprostio od navijača italijanskog kluba, a već u subotu otputovao u Istanbul, gde je obavio lekarske preglede pred potpis za Galatasaraj.

Milan je prema dostupnim informacijama postigao dogovor sa Galatasarajem o transferu vrednom između 43 i 45 miliona evra, uz dodatna dva miliona kroz bonuse. Italijanskom klubu pripadaće i 20 odsto od naredne prodaje portugalskog reprezentativca.

Leao je, sa druge strane, prihvatio uslove koje mu je ponudio turski klub. Njegova godišnja zarada trebalo bi da iznosi oko 10 miliona evra, uz mogućnost dodatnih dva miliona kroz bonuse vezane za učinak.

Veliki trag u Milanu

Portugalac je u Milan stigao 2019. godine iz Lila. Italijanski klub je za njegov transfer na kraju izdvojio 49,5 miliona evra, uključujući izmirivanje obaveza prema Sportingu iz Lisabona nastalih zbog ranijeg ugovornog spora.

1/7 Vidi galeriju Rafael Leao Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net / PA Images / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, Matthieu Mirville/ZUMA Press Wir / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Milan je Leao odigrao 291 zvaničnu utakmicu, postigao 80 golova i zabeležio 65 asistencija. Sa "rosonerima" je osvojio titulu prvaka Italije u sezoni 2021/22, kao i Superkup Italije, dok je iste sezone proglašen za najboljeg igrača Serije A.

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