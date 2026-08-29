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Iako je podneo ostavku nakon poraza crno-belih u Lučanima od Mladosti, Saša Ilić je zamoljen od strane Uprave kluba da ostane trener do revanš utakmice protiv Hetafea.

Crno-beli su odigrali veoma dobar meč u Humskoj, stigli su do pobede rezultatom 2:1, ali su uprkos tome završili sa učešćem u evropskim takmičenjima ove sezone.

1/6 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Međutim, deluje da su dešavanja sa stadiona i podrška koju je osetio Saša Ilić doveli do promene odluke.

Kako prenosi "Telegraf", Ilić je, nakon novih razgovora sa rukovodećim ljudima iz kluba, odlučio da ostane trener.

Tajanstven posle Hetafea

Nakon pobede protiv španskog tima Saša Ilić je, očekivano, na konferenciji za medije dobio pitanje o ostavci, odnosno o svom statusu u klubu.

Nije tada šef stručnog štaba želeo da odgovori na pitanje, a verovatno nije ni imao odgovor tada.

"To ćete znati pred narednu utakmicu", rekao je Ilić.

Sledeći meč crno-beli igraju protiv OFK Beograda 31. avgusta.

Kurir sport/Telegraf

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