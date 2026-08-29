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Akademije fudbala "Petar Puača" slavi redak jubilej - 20 godina uspešnog rada.



Posle više od dve decenije rada i stvaranja mladih fudbalera, akademija "Petar Puača" u budućnost kreće sa novim prefiksom Galaksi (Galaxy).

Petar Puača sa trenerom iz svoje škole Foto: Privatna arhiva/Petar Puača

Kontinuitet rada

Tokom 20 godina trajanja FK "Petar Puača" kroz akademiju je prošlo više od 5.500 dece, ukupno 26 generacija, osvojeno je 3.850 pehara, 850 turnira i 35 titula prvaka Srbije. Tvrde da to nije slučajnost, već kontinuitet, sistem i stručni rad. Akademija je u prethodnim godinama imala uspešnu saradnju sa kampovima velikih evropskih klubova - Milana, Juventusa, Čelsija, Barselone...



Petar Puača o radu akademije Galaksi kaže:

- Novo ime. Nova energija. Ista filozofija. Još jači stručni rad. Danas smo potpuno fokusirani na ono najvažnije - dete, njegov razvoj i stvaranje kompletnog fudbalera. Naš cilj nije da dete samo naučimo da igra fudbal. Naš cilj je da mu postavimo temelj za budućnost. Zato danas sa decom rade stručnjaci sa ozbiljnim iskustvom, znanjem i licencama, uz savremene metode rada, programe i rekvizite koje primenjuju najrazvijenije fudbalske škole. Naša baza je SC "Sajmište", mesto na kojem svakodnevno stvaramo nove generacije.

1/11 Vidi galeriju FK Petar Puača Foto: Privatna arhiva/Petar Puača

Zukić je "desetka"



Od prvih dana FK "Petar Puača" je sinonim za rad, kvalitet, tradiciju, struku i stvaranje fudbalskih talenata u Srbiji. Najznačajniji od njih je Dejan Zukić, sadašnji kapiten Vojvodine, za kog Petar Puača kaže:

- Ja sam Dejana Zukića oduvek doživljavao kao svog fudbalskog sina. On sam ume da kaže da sam čovek koji ga je sve naučio fudbalu, i ta rečenica mi je jedna od najvećih životnih i sportskih nagrada. Ponosan sam na Dejana i odgovorno tvrdim - on je, po mom mišljenju, ubedljivo najbolji fudbaler u Superligi Srbije. I uveren sam da će u narednoj deceniji nositi "desetku" srpske reprezentacije.

Dejan Zukić kao dečak u FK Petar Puača Foto: Privatna arhiva

Dejan počeo u školi



Dalje Puača tvrdi:

- Da je Dejan Zukić rođen u Italiji, uveren sam da bi o njemu danas govorili kao o novom Del Pjeru, Totiju ili Robertu Bađu. Jer Dejan nije samo veliki talenat, on je jedan vanserijski fudbaler, sa neverovatnim osećajem za igru, fudbalskom inteligencijom i karakterom. A iza takvog igrača stoji i jedna vanserijska porodica. Dejan je pre svega divno, vaspitano i dobro dete, iz porodice koja zaslužuje svaki uspeh koji mu život donese. Želim mu svu sreću ovog sveta. Ponosan sam što sam bio deo njegovog fudbalskog puta i što sam imao priliku da gledam kako jedan veliki talenat izrasta u velikog igrača.



Petar Puača je bivši fudbaler Crvene zvezde, Partizana, Vojvodine, OFK Beograda i Obilića. Internacionalac sa sedam godina igranja u Italiji, kao i iskustvom u Španiji, Francuskoj, Švedskoj i drugim sredinama. Nosilac je trofeja - juniorska Zlatna kopačka Evrope.